Філатова переобрали мером Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов обраний на другий термін. У другому турі він переміг Загіда Краснова.

Про це повідомляє Дніпровський міськвиконком.

Секретаь міськради Олександр Санжара заявив, що після підрахунку 100% протоколів, у чинного мера 80,61% або 150 782 голосів виборців.

Нагадаємо, вчора "Соціс" повідомив, що за даними екзит-полу чинний мер Дніпра Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

Філатов вперше був обраний мером Дніпра в 2015 році. У першому турі місцевих виборів у жовтні 2020 року він не набрав більше 50% голосів виборців і вийшов у другий тур разом з кандидатом від партії "Громадська сила" Загідом Красновим.

Зазначимо, що у другому турі виборів мера Ужгорода переміг діючий міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.

Також відомо, що у другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він обійшов свого суперника з "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Свидла.

На виборах у Рівному перемагає кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів.