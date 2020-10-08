Глава Мінрегіону: немає причин для перенесення місцевих виборів

В уряді немає побоювань з приводу перенесення місцевих виборів. Підготовка до проведення виборів йде за планом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, уряд виходить із об'єктивної картини, однак зараз немає ніяких причин для перенесення виборів.

"25 жовтня місцеві вибори пройдуть. Вони пройдуть вже по новому адміністративно-територіальному устрою, який є результатом першого етапу реформи децентралізації, де ми брали активну участь", - сказав Чернишов.

Можливим варіантом для перенесення виборів раніше називали погіршення епідеміологічної ситуації, проте зараз все йде за планом.

"Ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде. Вибори вже скоро, через три тижні", - додав Він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів виключили введення нового локдауну через коронавірус.

При цьому глава парламенті Дмитро Разумков заявив, що перенесення місцевих виборів неможливе, всі процеси вже запущені.