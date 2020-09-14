Кабмін затвердив протиепідемічні заходи для місцевих виборів

Кабінет міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час організації і проведення місцевих виборів. Ці заходи передбачають дезінфекцію на виборчих дільницях, температурний скринінг і так далі.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Згідно з прийнятим документом, на вході до виборчої дільниці буде проводитися опитування про наявність симптомів ГРВІ та температурний скринінг. На вході до приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування мають знаходитися антисептики для рук, а також обладнані місця для збору і утилізації масок.

У приміщеннях буде нанесена розмітка для дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців на вхід і на вихід мають бути розділені. Крім того, рекомендується одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи та інші меблі мають бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не допускається.

Члени виборчої комісії повинні сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар'єри, наприклад, прозорі екрани. Дверні ручки, поручні, сидіння треба дезінфікувати кожні дві години, а вологе прибирання - кожні чотири години.

Виборці повинні обробляти руки антисептиками, перебувати в респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть попросити тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендується не брати дітей на виборчі дільниці. І користуватися особистою ручкою.

Голосування на самоізоляції

Виборці, які знаходяться на самоізоляції через COVID-19, зможуть проголосувати за місцем перебування. Для цього треба не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем ​​виборів подати заяву з довідкою про стан здоров'я (перебування на самоізоляції).

В день голосування таких виборців необхідно самостійно, не передаючи до рук членам виборчої комісії, показати документ, що підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, яка забезпечує голосування за місцем перебування, повинні бути в масках, рукавичках, захисних щитках. І після кожного відвідування треба утилізувати засоби захисту.

На виборчій дільниці

У разі виявлення COVID-19 у одного з членів виборчої комісії, всі інші можуть продовжувати роботу при відсутності симптомів. При наявності контакту з хворим без засобів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування в приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місцевих виборах не будуть обмежувати доступ до голосування виборців з ознаками ГРВІ.