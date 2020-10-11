Кандидат в мери Одеси від "Слуги народу": що відомо про Олега Філімонова

Президентська політсила "Слуга народу" висунула в мери Одеси гумориста Олега Філімонова. Про те, що відомо про кандидата на посаду одеського міського голови - в матеріалі РБК-Україна.

Відомий український гуморист Олег Філімонов йде на вибори мера Одеси від "Слуги народу". Включитися у виборчу гонку йому запропонував президент Володимир Зеленський. Це перший політичний досвід 68-річного артиста.

Між творчістю і наукою

Філімонов народився в 26 лютого 1952 року в Миколаєві. У дитинстві навчався в музичній школі. З 16 років Філімонов почав підробляти музикантом - співав і грав на гітарі, саксофоні та клавішних інструментах.

Здобув освіту в Одеському національному університеті (ОНУ) ім. І. Мечникова, факультет романо-германської філології. У цьому ж ВНЗ після випуску Філімонов пропрацював двадцять років, викладаючи англійську мову, завідував кафедрою романо-германської філології.

У 1985 році він отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук, що тепер прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства.

У той час Філімонова покликали в команду одеської збірної КВК до Валерія Хаїта, партком попросив його наглядати за студентами. Йому так сподобалося в КВК, що він вирішив пов'язати з цією сферою всі наступні роки свого життя.

Веселий і дотепний

Кілька років Філімонов поєднував КВК і викладацьку діяльність. З 1986 по 1988 рік грав у команді "Одеські джентльмени". Але незабаром після захисту докторської пішов з університету.

На початку 90-х він побудував свій бізнес, торгував металопрокатом із англійцями та китайцями. За словами самого Філімонова, тоді він заробив мільйони, але в ході конфлікту з партнерами вони залишили його без грошей.

Він і частина його колег - "джентльменів" в 1991 році запустили гумористичну телепередачу "Джентльмен-шоу", яка і принесла йому величезну популярність. Аж до 2005 року Філімонов був одним з фронтменів цієї програми.

Крім того, на рахунку в його фільмографії - проекти "Маски-шоу", "Філімонов і компанія", "Зроби мені смішно", "Камера сміху", "Сміходром", а також безліч ролей в кіно і театрі. Писав сценарії для передач "Голі та смішні" і "Кумедні люди". Після анексії Криму та війни на Донбасі припинив виступи в Росії.

Філімонов є співвласником мультиплексу "Золотий Дюк" на Таїрова. Влітку цього року з нагоди Дня незалежності президент Зеленський присвоїв йому звання народного артиста України.

Періодично Філімонов разом з іншими акторами влаштовує благодійні вистави в Одесі для військових, які повертаються з Донбасу.