Якщо не Кернес. Хто може поборотися за посаду мера Харкова

Буквально кілька днів тому результат виборів мера Харкова, які відбудуться 25 жовтня, здавався очевидним. Навіть опоненти Кернеса в неформальних розмовах визнають, що його особистий рейтинг дозволяє переобратися без особливих проблем. Але якщо через хворобу він не включиться у виборчі перегони, то ситуація стає непередбачуваною.

"Ніхто не може спрогнозувати, що буде, якщо Кернес не піде на вибори. Треба чекати, як буде далі розвиватися ситуація з його здоров'ям. Для інших політичних гравців, звичайно, відкриваються можливості, тому що Кернес однозначно є лідером в місті Харкові у рейтингах", – пояснив РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Пошуки наступника

Політичні соратники мера тривалий час не коментували стан його здоров'я, хоча на публіці він не з'являвся з кінця серпня. На цьому тижні стало відомо, що Кернес госпіталізований в 17 міську лікарню Харкова з двобічною пневмонією. Лікарі діагностували COVID-19.

У мерії спростували повідомлення ЗМІ про те, що він перебуває в комі, і пов'язали їх з політичною боротьбою напередодні місцевих виборів. Однак здоров'я Кернеса погіршилося і вже в ніч на четвер він був доставлений спецрейсом в Берлін. За словами бізнесмена Павла Фукса, станом на вечір 17 вересня політик був при свідомості і проходив лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії клініки "Шаріте".

Лікування ускладнюється через старі поранення – у квітні 2014 року на Кернеса було скоєно замах, після чого він змушений пересуватися на інвалідному візку. Два незалежних джерела РБК-Україна уточнили, що після загострення у міського голови нібито спостерігаються значні порушення мовлення. Скільки часу знадобиться на відновлення – поки не відомо.

Реєстрація кандидатів на місцевих виборах закінчується 24 вересня. За своїх висуванців документи у виборчу комісію подають партії. Від самих кандидатів потрібна заява зі згодою балотуватися. При цьому конференція "Блоку Кернеса – Успішний Харків", на якій повинні затвердити претендентів, запланована на вівторок, 22 вересня.

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко напередодні повідомив, що чинний мер має намір брати участь у виборах. "Блок Кернеса" не розглядає іншого кандидата, тому що "для цього немає причин", уточнив він для РБК-Україна.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що в Харкові може початися справжня боротьба за посаду міського голови. "Якщо фізично Кернес не зможе взяти участь у виборах, тоді його команді треба буде вже на найближчому тижні висувати іншого кандидата. Але, безсумнівно, що, навіть якщо він буде на лікарняному ліжку – він зможе взяти участь у виборах, і, швидше за все, перемогти", – додав він.

Очевидно, що команда Кернеса відмовиться від його висунення лише за екстраординарних обставин. Жоден з його соратників не має в місті порівнянної впізнаваності й популярності. "Свідомо чи ні, але Кернес не готував собі наступника. Весь рейтинг політсили тримається виключно на його імені", – пояснило джерело видання, знайоме з ходом виборчої кампанії.

За інформацією РБК-Україна, впливові бізнесмени, які мають вагу в харківському регіоні, також не були готові до такого розвитку подій і поки не розуміють, на кого з кандидатів робити ставку в разі негативного сценарію. Можливий варіант для збереження статусу-кво – висунення першого заступника мера Ігоря Терехова, який часто підміняє Кернеса на важливих заходах.

"Наступником називали Терехова, його заступника. Але будь-який "спадкоємець" зможе претендувати лише на частину рейтингу. І знову-таки, якщо Єльцин вийшов і сказав, що бачить своїм наступником Путіна, то що робити в ситуації, коли людина не може говорити?", – пояснив високопоставлений співрозмовник видання.

У той же час джерела в Харківській міськраді повідомили, що альтернативним кандидатом може стати Олег Дробот – заступник мера з питань цифрової трансформації. Цю кандидатуру в команді Кернеса начебто розглядали ще пару місяців тому в якості медійної особи кампанії і компромісу у відповідь на запит виборців на "нові обличчя", а зараз нібито активно готують документи для подачі у виборчком.

"Навряд чи рейтинг Кернеса передасться кому завгодно з його партії. Таку ймовірність допускати можна, але для цього потрібна кампанія з передачі цього рейтингу. Не думаю, що можна автоматично назвати лідером рейтингу будь-якого кандидата з партії Кернеса. Думаю, що тут більше включаться кандидати, у яких є високий рівень впізнаваності і відносно високий рівень підтримки", – сказав Антипович.

Нові старі обличчя

Результатів соцопитувань з електоральних симпатій харків'ян за останній час у відкритому доступі немає. Можливо тому, що публікувати їх команді Кернеса не було сенсу через великий відрив діючого мера від потенційних конкурентів. З тієї ж причини, мабуть, соціологію не показували і його опоненти. Проте зараз ситуація може кардинально змінитися.

"Це форс-мажор. Якщо раніше Кернес здавався безальтернативним кандидатом, то тепер у аутсайдерів з'являються шанси. Рейтинги четвірки претендентів, які йдуть за ним, більш-менш рівні – від 5 до 8%. Але, якщо Кернес виходить з гонки, вони вже можуть між собою боротися за вихід у другий тур", – пояснило джерело в правлячій партії.

Примітно, що згадка якоїсь "четвірки" кандидатів виникала у розмові видання з представниками різних політичних таборів і бізнес-груп. Правда у кожного із співрозмовників її склад відрізнявся. Але кілька прізвищ звучали частіше за інших.

Так, шанси поборотися за посаду харківського градоначальника є у народного депутата з фракції ОПЗЖ Олександра Фельдмана. Ця політсила затвердила його кандидатуру ще в липні. На відміну від багатьох старожилів української політики, він зміг зберегти за собою місцевий мажоритарний округ під час тріумфу "Слуги народу" на парламентських виборах.

Хороша впізнаваність в Харкові ще в одного депутата Ради – позафракційної Юлії Світличної. До початку листопада минулого року вона обіймала посаду голови обласної адміністрації. Співрозмовники видання кажуть, що Світлична зберігає хороші стосунки з абсолютно різними політичними силами. На місцеві вибори вона веде свій блок "Разом!".

В оточенні Світличної вважають, що у неї є шанси на перемогу у мерській кампанії, однак її партія вже висунула іншого кандидата – депутата міськради Ігоря Черняка. Це рішення було анонсовано задовго до того, як Кернес захворів на COVID-19. "Крім того, участь у виборах мера Харкова не зовсім відповідає її політичним амбіціям", – уточнило джерело.

Відразу кілька співрозмовників РБК-Україна назвали ймовірним кандидатом на цих виборах колишнього мера Харкова і екс-нардепа Михайла Добкіна. Раніше він був близьким соратником Кернеса, але, за інформацією видання, останнім часом вони не в найкращих стосунках. Цікаво, що Добкін вже веде виборчу кампанію на посаду міського голови Києва. Отримати його коментар з цього приводу на момент виходу матеріалу не вдалося.

В контексті харківських виборів було назване прізвище іншого колишнього депутата Ради – Євгена Мураєва. Правда він більше відомий в області, конкретно в Зміївському районі, де був головою РДА і двічі обирався в парламент. Про свої плани на місцеві вибори Мураєв поки широко не заявляв.

Один з впливових бізнесменів, що має інтереси в харківському регіоні, в розмові з виданням зазначив, що Терехов, Фельдман, Добкін і Мураєв потенційно могли б об'єднати зусилля. "Якщо четвірка зможе виробити єдиного кандидата, то у нього є всі шанси стати мером. Якщо ні і підуть всі чотири, то вони фактично "розірвуть поле", так як працюють в одній електоральній ніші", – пояснив він.

За словами джерела, Світлична все ж може розглядати можливість висунення по Харкову, але буде до останнього оцінювати ситуацію. Співрозмовник вважає, що якщо згадана "четвірка" не визначить одного кандидата, то у неї з'являються серйозні шанси виграти вибори. Сама Світлична на прохання РБК-Україна про коментар поки не відповіла.

Правлячу партію на виборах мера Харкова представляє голова ОДА Олексій Кучер. Відповідно до опитування "Рейтингу", проведеного на початку липня, 54% респондентів у принципі не знають цього політика. У той же час у "Слузі народу" переконані, що якщо Кернес не буде балотуватися, то у їхнього кандидата є можливість перемогти. Найближчим часом кампанія Кучера, яка до цього була дуже пасивною, буде переглянута, уточнив співрозмовник видання.

***

Коронавірус став "чорним лебедем" для передвиборчої гонки в Харкові. Передбачити такий розвиток подій ще місяць тому не могли ні досвідчені політологи, ні влада, ні опозиція. Над питанням: "хто, якщо не Кернес" – мабуть, серйозно не замислювалися ні місцеві еліти, ні значна частина виборців. Тепер це місто може стати однією з найгарячіших точок на політичній мапі країни буквально в найближчі тижні.