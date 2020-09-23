Кернеса висунули в мери Харкова, незважаючи на хворобу

Чинного мера Харкова Геннадія Кернеса затвердили в якості кандидата на пост глави Харківської міськради від партії "Блок Кернеса". Відповідне рішення було прийнято, незважаючи на захворювання Керенеса коронавірусом.

Про це повідомляє "Суспільне".

Рішення про висунення Кернеса було прийнято одноголосно під час засідання Харківської міської організації партії. У ній брав участь 21 делегат.

Зараз Кернес проходить лікування від коронавірусу в німецькій клініці "Шаріте" в Берліні. Як повідомив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський в Instagram, стан мера значно покращився.

"Лікарі вирішують, коли зможуть відпустити (Кернеса - ред.) в Харків. На вибори він йде і це не обговорюється", - написав Гайсинський.

Нагадаємо, Геннадій Кернес перебував на лікарняному з 10 вересня. Пізніше стало відомо, що він захворів коронавірусом і був екстрено доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

В матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" РБК-Україна намагалося розібратися, хто може претендувати на посаду мера, якщо чинний міський голова не буде брати участь у виборах.