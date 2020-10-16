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Кличко: на дезінфікуючі засоби та маски для виборчих дільниць місто надало 1,3 млн грн

Автор: РБК-Україна

На забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Хочу повідомити, що на підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це - кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць", - повідомив Кличко.

За його словами, у столиці працюватимуть 1 109 виборчих дільниць. І дуже важливо, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно. І для тих, хто прийде голосувати. І для членів виборчих комісій, які весь день працюватимуть на дільницях.

"Також, в день виборів Муніципальна охорона Києва буде допомагати поліції забезпечувати правопорядок на дільницях та патрулювати вулиці столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко підтримав волонтерів що роздаватимуть маски на виборах.

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