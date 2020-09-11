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Козак заявив, що Рада перегляне постанову про місцеві вибори

Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів в Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Верховна рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже ухваленої постанови.

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Про це він заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні.

За словами Козака, ухвалення українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з врегулюванням конфлікту, адже зазначені в постанові умови проведення місцевих виборів суперечать мінським домовленостям.

"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проект постанови, яка коректує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня", - заявив він.

Нагадаємо, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. У постанові парламенту йшлося про те, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть бути проведені лише після отримання Україною контролю над кордоном та виведення окупаційних військ з території Донбасу.

У Росії відразу ж заявили, що постанова Ради суперечить мінським домовленостям, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Однак перший заступник голови фракції монобільшості Олександр Корнієнко стверджував, що у Раді не мають наміру змінювати постанову про місцеві вибори.

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