У Кропивницькому побили помічника кандидата у міські голови від "Нашого краю"

У Кропивницькому невідомі жорстоко побили Богдана Голубничого. Він є кандидатом до Фортечної райради та помічником кандидата на посаду міського голови Кропивницького від "Нашого краю" Андрія Максюти, а також співробітником міської спеціалізованої інспекції.

Про це йдеться у заяві партії "Наш край", опублікованій на офіційному сайті.

Під час побиття невідомі "передали вітання" Максюті.

"5 жовтня, близько 8 години ранку у під'їзді власного будинку Богдана Голубничого жорстоко побили двоє невідомих. Під час нанесення числених ударів, нападники повідомили про мету жорстокого побиття - залякати кандидата на посаду міського голови Кропивницького від "Нашого краю" Андрія Максюту", - повідомляє "Наш край".

"Вони сказали: передай привіт Максюті, коли почали забивати ногами", - "Наш край" у заяві приводить розповідь Богдана Голубничого.

За інформацією представників партії, лікарі діагностували у Голубничого численні забиття, зламаний ніс та черепно-мозкову травму.

Богдан Голубничий є кандидатом до Фортечної райради Кропивницького від "Нашого краю" та помічником кандидата на посаду міського голови Андрія Максюти. Також він є співробітником міської спеціалізованої інспекції, яку очолює Максюта.

Як зазначають у "Нашому краї", політична сила розцінює цей напад як тиск опонентів на кандидатів від партії.

"Ми вимагаємо правоохоронні органи провести негайне розслідування нападу та притягнути винних до відповідальності. Народні депутати від партії вже спрямували відповідні звернення на керівників держави та силових органів", - наголосили у заяві партії "Наш край".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що близько року тому на подвіp’я Андpію Максюті невідомі закинули два "коктейлі Молотова".