Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів

Партії, які бажають узяти участь у виборах 25 жовтня, почали висувати своїх кандидатів на місцях. Штурмувати владу в регіонах відправляють цілі загони "важковаговиків": від міністрів, як чинних, так і колишніх, до народних депутатів.

Наприклад, список "Слуги народу" в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У політичних колах почали вибудовувати теорії, що керівник МОЗу вирішив пригледіти для себе нове місце роботи на випадок відставки. Однак, за словами співрозмовників у президентській партії, цим маневром вони хочуть посилити позиції в регіоні, де Степанов користується підтримкою ще з часів керівництва ОДА.

Для "Слуги народу" високий результат на місцевих виборах необхідний, щоб розвінчати розмови про обрушилися рейтингах влади і закріпитися на місцях. Її опонентам – щоб взяти реванш після торішньої поразки в парламентській гонці.

До того ж децентралізація дала органам самоврядування значно більше повноважень і ресурсів, підвищивши інтерес до них навіть у політиків загальнонаціонального калібру. Їхня кількість у цих виборчих перегонах лише підтверджує масштаб сутички, яка розгорнеться в регіонах.

Вогнища загоряння

Говорити про конкретні гарячі точки під час цих виборів поки рано – ще далеко не всі кандидати розгорнули кампанію в повну силу. Але вже потроху з'являються вогнища, де з наближенням дати голосування градус напруги може зрости.

Мабуть, найбільш конкурентна, і місцями "брудна" кампанія пройде в обласних центрах і великих промислових містах, припускають опитані РБК-Україна експерти.

"Завжди найбільша боротьба йде за головні стратегічні міста. Їх у нас сім: Київ, Харків, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро і Львів. Можливо, ще до цього списку додасться Вінниця", – сказав виданню політолог Кость Бондаренко.

У більшості з них соціологія показує великий відрив чинних мерів від найближчих конкурентів у гонці за посаду градоначальника. Тому головний фронт боротьби там, найімовірніше, розгорнеться за контроль над міською радою та посаду секретаря, вважає Бондаренко.

Так, наприклад, може трапитися в столиці, де, згідно з опитуваннями, вимальовується трійка лідерів за місця в міськраді – УДАР, "Слуга народу" і ЄС. Двоє останніх напевно будуть змагатися за те, хто стане партнером по коаліції для Віталія Кличка, в разі його перемоги на виборах мера. Обидві політсили поведуть у Київраду жінки. "Євросолідарність" – дружина п'ятого президента Марина Порошенко, СН – дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

У Києві розгорнеться боротьба за коаліцію в міськраді (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Конфліктна кампанія може пройти і в Дніпрі, незважаючи на те, що чинний міський голова Борис Філатов має значні шанси переобратися на ще один термін. Але його опоненти навряд чи будуть сидіти склавши руки, чекаючи дня голосування. Тому з високою ймовірністю головний бій пройде за контроль над міськрадою.

Втім, у Дніпрі та інших промислових містах вибори ніколи не проходили спокійно, каже голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. Там, як правило, розташовані підприємства найбагатших людей країни. Контроль над місцевою владою істотно полегшить їм ведення бізнесу.

Загострити ситуацію може й те, що в Дніпрі перетинаються інтереси кількох ворогуючих між собою груп впливу.

"Наприклад, з одного боку Філатов і Корбан, з другого – Коломойський зі своїми людьми, з третього – Петровський, який також проявляє інтерес до політики у регіоні", – зазначив Кость Бондаренко.

У розмові з РБК-Україна експерти прогнозують, що одними з найбільш проблемних можуть стати вибори на Закарпатті. Наприкінці серпня голова обласної державної адміністрації Олексій Петров уже заявив про розгортання мереж з підкупу виборців.

"Крім того, там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск на них. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон. В інших областях ми таких несподіванок не спостерігаємо", – сказав виданню Кошель.

Політолог Володимир Фесенко в розряд потенційно проблемних, крім Закарпаття, відносить і Полтаву. За його словами, обидва регіони від виборів до виборів відрізнялися безліччю скандалів і конфліктів.

"Закарпаття – традиційно дуже складний і конкурентний регіон, в якому немає домінуючої партії або клану. Там і Балоги (в сімействі яких начебто виникли суперечки), і Ланьо, і угорці, і роми, а зараз і губернатор, який прагне навести порядок, і поки ще відносно високі рейтинги "Слуги народу", – пояснив РБК-Україна експерт.

Він прогнозує, що скандалами можуть обернутися і вибори на Буковині, в тому числі вибори мера Чернівців.

"Там також немає явних фаворитів і кілька конкуруючих груп впливу. Схожа ситуація і в Миколаєві", – розповів Фесенко.

Територіальні інтереси

Інтерес політиків, які "засвітилися" на загальнонаціональному рівні, і бізнесу не обмежується міською владою. Наочний приклад – Солонківська сільська ОТГ у Львівській області, де на пост глави балотуватиметься впливовий у минулому скликанні нардеп, мільйонер Богдан Дубневич.

Політики і партії більше не сприймають місцеві вибори як щось другорядне, констатував Олексій Кошель.

"Тим більше, влада і вибори на місцях – це не тільки питання збільшених повноважень і фінансів. Зараз голова стотисячного міста може досить швидко, за кілька днів, стати впізнаваним політиком на всеукраїнському рівні. Навіть народний депутат за п'ятирічну каденцію не завжди може розраховувати на такий ефект", – пояснив голова КВУ.

За його словами, багато кандидатів розглядають ці вибори як можливий трамплін у велику політику. Тоді як для фінансово-промислових груп – це, традиційно, спроба отримати важелі впливу на місцеву владу.

"Тому я не виключаю, що в зоні ризику можуть виявитися навіть маленькі сільські і селищні громади. Проблеми можуть бути у тих громадах, на які поклали око окремі політичні і бізнес групи", – припустив Кошель.

Політики тепер борються і за контроль над ОТГ (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев звернув увагу, що на дільницях у деяких ОТГ спостерігається різкий стрибок кількості людей, що змінили виборчу адресу.

"Перший такий сигнал надійшов з невеликих, але ресурсних громад в Одеській області. Зокрема – з Кароліно-Бугаз. У 2015 році там була така ж історія – тільки зі зміною реєстрації в паспортах громадян. Схожі проблеми вже є у низці ОТГ Дніпропетровської та Донецької області", – зазначив у розмові з РБК-Україна Клюжев.

Виборчий кодекс у нинішньому вигляді значно спростив українцям можливість змінити місце голосування. Громадяни мають право обирати органи самоврядування не за пропискою, а за фактичним місцем проживання. Ця процедура відповідає європейським стандартам та інтересам мобільних груп всередині країни, уточнив Клюжев. Але масовий "виборчий туризм" напередодні виборів може помітно спотворити їхні результати.

"Зважаючи на те, що у нас повною мірою не забезпечується невідворотність покарання за виборчі злочини, є підозри, що в окремих громадах цією процедурою намагаються маніпулювати. Деякі недобросовісні політики намагаються створити запас виборців, які не прийдуть на вибори, щоб потім незаконно використовувати їхні голоси", – пояснив аналітик мережі ОПОРА.

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Інтерес до органів самоврядування, до одержаних ними повноважень і ресурсів, підштовхує політиків до боротьби за владу найбільш різноманітними способами. Експерти вже зараз прогнозують, що ця виборча гонка може виявитися найбільш проблемною за багато років. З наближенням дня виборів вона буде обростати все новими регіональними конфліктами і скандалами.

Хоча після голосування проблем не поменшає. Виборчкомам ще доведеться правильно визначити його результати. А це передбачає дуже заплутану методику, якою вже після виборів окремі політики напевно спробують зманіпулювати в свою користь.