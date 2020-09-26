Мера Умані, який не пускав у місто хасидів, зняли з виборів

Мера Умані, одного з лідерів партії "Пропозиція" Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

Про це повідомив сам міський голова Умані у Facebook.

"Банда. Злочинне угруповання. Причини абсолютно надумані", - так прокоментував він рішення ТВК.

Крім того, за його словами, територіальна виборча комісія напередодні зареєструвала двох "клонів" Олександра Цебрія.

Пізніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що за всім цим стоїть "схемщик часів Віктора Януковича” народний депутат Антон Яценко.

"Парламентським фракціям доведеться за це відповісти. І ні гарант Конституції, ні Баканов, ні ЦВК не відсидяться", - заявив Філатов.

Він також повідомив, що сподівається на підтримку Асоціації міст України та готовий організовувати страйк через такі ганебні випадки.

При цьому міський голова Дніпра наголосив, що це непоодинокий випадок. Він стверджує, що команди партії "Пропозиція" намагаються зняти і в інших місцях.

За його словами, є інформація, що планують відмовити в реєстрації кандидатам в депутати до Черкаської облради, також не зареєстрували кандидатів в облраду Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше мер Умані Олександр Цебрій заявляв, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом.