Місцеві вибори: спостерігачі зафіксували порушення у чотирьох містах

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала порушення під час повторного голосування на виборах міських голів. Майже 300 спостерігачів мережі проводять кампанію спостереження у 11 містах.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

За даними спостерігачів, у Миколаєві та Ужгороді були зафіксовані спроби не пустити спостерігачів у приміщення дільниці. У Львові та Дніпрі виборці намагались сфотографувати бюлетень.

Крім того, у Львові на ранковому засіданні секретарка дільничної виборчої комісії викреслила ручкою із списку виборців трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії розповіли, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців. Також на двох дільницях у Львові члени комісій не вели протокол на ранковому засіданні.

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 листопада у Запорізькій області представники громадянської мережі ОПОРА, які виїхали для спостереження за перебігом виборчого процесу, потрапили в аварію. Причиною дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) стала негода.