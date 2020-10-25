Місцеві вибори: поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення в "день тиші"

За минулу добу, 24 жовтня, коли в Україні було оголошено "день тиші" перед місцевими виборами, поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства. Всього правоохоронці отримали 1041 заяву і повідомлення про порушення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

З усіх зафіксованих порушень 648 - пов'язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявили у Харківській області - 73, у Рівненській - 68, у Дніпропетровській - 67, у Донецькій - 51 і в Києві - 49.

Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства.

За 48 фактами відкрито кримінальні справи, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні о 8:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці. Для забезпечення порядку Міністерство внутрішніх справ працює в посиленому режимі служби. Планувалося також залучити авіацію.

Також РБК-Україна писало, що підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим роботи через місцеві вибори.