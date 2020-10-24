Місцеві вибори: що важливо знати, йдучи на виборчу дільницю

На місцевих виборах 2020 українців чекає кілька нововведень - зміни в правилах голосування, нова форма бюлетенів, а також карантинні обмеження через коронавірус на виборчих дільницях. Про всі особливості виборчого процесу - детально на РБК-Україна.

Голосування на місцевих виборах: важливо знати

час роботи виборчих дільниць - з 08:00 до 20:00 25 жовтня;

для отримання бюлетеня потрібно мати при собі документ, що підтверджує особу та громадянство України;

вхід на виборчу дільницю - тільки в масці/ респіраторі після температурного скринінгу.

під час голосування необхідно заповнити кілька бланків з переліком кандидатів до місцевих рад (від 2-х до 5, в залежності від місця проживання виборця);

25 жовтня біля виборчих дільниць відбудеться всеукраїнське опитування громадської думки від президента Зеленського.

Де знайти список кандидатів по своєму округу

Ознайомитися з претендентами в депутати місцевих рад можна в спеціальному розділі веб-порталу ЦВК, який присвячений виборам 2020.

На сайті представлені списки кандидатів у мери по всіх містах України з короткою інформацією про них. Також доступні дані про партії, які балотуються в сільські, міські, районні, обласні ради та передвиборні програми політсил.

Крім того, на веб-порталі Центрвиборчкому виборці можуть знайти партійні списки кандидатів по кожному територіальному округу.

Кількість бюлетенів

25 жовтня більшість громадян отримає для заповнення по 4 бюлетені для голосування за кандидатів в мери, кандидатів в депутати міської, районної, обласної рад.

По два бюлетеня отримають виборці в Києві - голосування за міського голову і кандидатів до міськради.

По п'ять бланків потрібно буде заповнити виборцям Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона. Додатковий бюлетень - для голосування за кандидатів до районних рад у місті.

По три бюлетені видадуть на виборчих дільницях жителям Донецької і Луганської областей. На території цих регіонів не будуть проводитися вибори до обласної ради.

Бюлетені розрізняються за кольорами:

світло-рожевий - вибори мера, голів сільських і селищних рад;

блакитний - вибори до обласних рад;

світло-зелений - вибори до районних рад;

світло-жовтий - вибори до міських рад;

світло-сірий - вибори районної ради в місті;

кремовий - вибори сільських і селищних рад.

Як правильно заповнити бланк для голосування

Згідно з новим виборчим законодавством, в населених пунктах від 10 тисяч жителів вибори депутатів до місцевих рад організуються за пропорційною системою з відкритими списками кандидатів від партій. У зв'язку з чим змінилася форма бюлетеня для голосування.

Щоб проголосувати за партію, потрібно поставити "галочку", "+" або інший знак в порожньому квадраті проти назви політсили. Зі списку в правій частині бюлетеня слід обрати прізвище кандидата від даної політсили. Порядковий номер обраного кандидата необхідно вписати в квадрат із трафаретом (рекомендується заповнити трафарет індексним способом).

Голосувати слід тільки за одну партію і одного кандидата в депутати від неї. Бюлетень без вказівки партії буде визнаний недійсним, а позначку за кандидата виборець може ставити чи не ставити, за бажанням.

Бюлетені для голосування за голів селищних рад, мерів, депутатів місцевих рад з населенням до 10 тисяч мають стандартну форму - у вигляді списку з прізвищами кандидатів, навпроти яких необхідно поставити позначку.

Помилилися при заповненні бюлетеня: що робити

Якщо під час голосування була допущена випадкова помилка, виборець може звернутися до члена дільничної комісії, який видавав бюлетень.

Після заповнення відповідної заяви зіпсований бланк один раз можуть обміняти на новий.

Вибори в умовах карантину через COVID-19

Через епідемію коронавіруса в Україні в день голосування на виборчих дільницях будуть діяти посилені карантинні заходи:

При вході виборця в приміщення - температурний скринінг і опитування про самопочуття. Також слід скористатися антисептиком.

Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту (маски/ респіратора) у виборців і працівників виборчої комісії.

Потоки відвідувачів на вхід і вихід розмежовуються, а також нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції.

По можливості, слід користуватися власною ручкою при заповненні бюлетеня і всіх супутніх документів для його отримання.

Не рекомендується брати дітей на виборчу дільницю.

При виявленні підвищеної температури виборець може проголосувати в ізольованій кабінці і потім опустити бюлетень в окрему урну.

Особи, що знаходяться на лікарняному або самоізоляції, зможуть голосувати за місцем перебування. Однак для цього необхідно було в термін до 20:00 23 жовтня надати медичну довідку та заяву в дільничну виборчу комісію.

Відповідальність за порушення на виборчих дільницях

Порушення в день виборів караються адміністративною або кримінальною відповідальністю.

Виборцю забороняється фотографувати бюлетень, знімати відео, публікувати фото бюлетеня в соцмережах. Не допускається перебування в кабінці для голосування більше 1 людини, за винятком осіб з інвалідністю.

За порушення таємниці голосування передбачений штраф від 5100 до 8500 грн, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Виборчим законодавством забороняється передавати бланк третім особам.

Винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці карається штрафом від 3400 грн до 6800 грн, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

На виборчу дільницю не можна приносити символіку партій і кандидатів, інші агітаційні матеріали (штраф від 85 до 170 грн).

Заборонено малювати на бюлетені, в такому випадку його визнають недійсним.