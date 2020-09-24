На місцевих виборах планують голосувати більшість українців

На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, планують взяти участь у голосуванні 41,2% українців. Ще 40,7% респондентів заявили, що скоріше все візьмуть участь.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того, 4,5% сказали, що скоріше за все не голосуватимуть, а 6,1% - безумовно не голосуватимуть.

За даними опитування, 31% респондентів по країні підтримали б на місцевих виборах ту саму партію, за яку вони проголосували б і на виборах у Верховну раду. Ще 28% схиляються до голосування за ту саму партію, проте не виключають, що вони можуть проголосувати за іншу політичну силу. Крім того, 7,5% точно голосуватимуть за іншу партію, а 7% підтримають кандидатів, які не належать до якоїсь партії. Ще 27% не визначилися з відповіддю.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 14 - 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість (69%) опитаних не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Тільки 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, третина українців (34%) вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, змінять стан справ у їхніх громадах на краще. Проте 38% опитаних упевнені в тому, що місцеві вибори не змінять ситуації в громадах.