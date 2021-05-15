Музей історії Дніпра відкрився для відвідувачів

"Це перший такий масштабний музей міського підпорядкування. Він розташований в автентичній будівлі - Будинку губернатора. Це пам‘ятка національного значення. Сьогодні музей починає повноцінне функціонування, і ми запрошуємо усіх прийти та дізнатися історію нашого міста", - зазначила заступниця міського голови, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко.

Уже багато років проводяться захопливі дійства у рамках акції "Ніч музеїв".

Цього року до них приєднався і Музей історії Дніпра. Тут підготували чимало сюрпризів, зокрема й театралізовані історичні вистави.

"Музей історії Дніпра символічно відчинив двері для відвідувачів до Міжнародного дня музеїв. Цей унікальний заклад було створено з ініціативи міського голови Бориса Філатова. Це справді музей майбутнього, який переосмислює підходи до музейних експонатів", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

"Ми хочемо, аби у Музеї історії Дніпра постійно грали моноспектаклі, присвячені знаковим людям Дніпра. Вже є вистава, присвячена Олені Блавацькій і, поділюся інсайдом, - ми готуємо виставу, присвячену нашому земляку Вадиму Сідуру", - додав Григорій Гельфер, голова художньої ради при міському голові, депутат Дніпровської міської ради, заслужений діяч мистецтв України.

У Музеї історії Дніпра зібрані унікальні колекції, зокрема й приватні. Працюють тут і сучасні інтерактивні експозиції. Зокрема, гості можуть побачити «живі» світлини Олександра Поля із родиною, а також скористатися справжніми вагами з "Озерки" 1950-х років і касовим апаратом 1912-го, послухати платівки та погортати старі журнали.

"Це музей про дніпрян і для дніпрян. Фактично 100 % із тих 3,5 тис. експонатів, які є у музеї, надали з приватних колекцій містяни. У фокусі - людина, що живе у нашому місті. Перша зала присвячена архітектурі, друга - тому, як людина вчиться, лікується, ходить у театр. Третя - про Олександра Поля, торік у нашому місті проходили розкопки, під час яких було знайдено давно втрачену могилу діяча. Четверта зала присвячена торгівлі у різні епохи. А на завершення у музеї відвідувачам покажуть фільм "Дніпро. Мости. Пороги", - зазначив директор КП "Музей історії Дніпра" Олег Репан.

Нагадмєо, Музей історії Дніпра розташований на вул. Воскресенській, 14, працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10:00 до 18:00. Каса відчинена з 10:00 до 17:00.