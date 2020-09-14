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Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила дві кримінальні справи

Автор: Максим Зайченко

Поліція за останню добу відкрила дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу. Всього надійшло 30 заяв та повідомлень про порушення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За добу поліцейські відкрили дві кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Всього за минулу добу в поліцію надійшло 30 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Найбільше повідомлень зафіксували в Києві - 11, Дніпропетровській області - 6, Донецькій - 5, Луганській - 3, по 1 - в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській та Харківській областях.

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Всього з 5 вересня територіальні органи поліції зареєстрували 227 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

З початку виборчого процесу поліцейські почали 21 кримінальне провадження. З них 13 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах. За його словами, у МВС достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Відзначимо, раніше на Центральну виборчу комісію подали в суд і вимагають скасувати постанову про вибори.

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