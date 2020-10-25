Недостача кабінок та дострокове голосування: ОПОРА фіксує перші порушення на виборах

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують перші порушення на місцевих виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, в Київській області відразу на п'яти виборчих дільницях недостатня кількість урн для голосування. Така ж проблема спостерігається на двох дільницях у Вінницькій області.

У Житомирі на двох дільницях немає кабінок для голосування. На одному з них нібито кабіна зроблена у вигляді ширми з лялькового театру. Тоді як на другій ділянці кабінки і зовсім відсутні. При цьому в комісії повідомили, що відсутність кабінок пов'язано з тим, що виконавець робіт не встиг вчасно виготовити їх.

Фото: кабінка для голосування в Житомирі в вигляді ширми (oporaua.org)

В Хмельницькій області на виборчій дільниці в селі Йосипівка голосування почалося раніше 8 ранку. Перший виборець проголосував ще в 7:50.

Також раніше необхідного строку почалося підготовче засідання ДВК №321133 в Білій Церкві і №681460 в Хмельницькому. Відповідно до законодавства, воно має розпочатися за 45 хвилин до голосування - в 7:15. При цьому на ділянці в Хмельницькому відсутні печатки на контрольних листах в урнах для голосування.

Крім цього у Вінницькій (на ДВК №050515) і Житомирській (№180511 і №181115) областях спостерігачів ОПОРИ не пустили на ранкове засідання комісій.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізмаїлі Одеської області затримали підозрюваного у підкупі виборців.