Що потрібно знати про кандидата в мери Києва Сергія Притулу: головне

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Традиційно велику увагу буде звернено на вибори мера столиці. Чинний градоначальник Віталій Кличко, згідно з соцопитуваннями, має непогані шанси на переобрання. У той же час, відразу кілька кандидатів ведуть активну боротьбу за право вийти з ним у другий тур виборів. Один з них – відомий шоумен і телеведучий Сергій Притула, показує хорошу динаміку рейтингу.

Сергій Притула

39 років. Партія "Голос". Телеведучий, шоумен, волонтер

Сергій Притула (facebook.com/GolosZmin)

Сергій Притула народився 22 червня 1981 року в Збаражі Тернопільської області.

Кар'єру на телебаченні почав 2004 році, був ведучим шоу "Було ваше, стало наше" на телеканалі "Інтер".

З 2008 року і досі – ведучий ряду розважальних проектів на "Новому каналі": "Підйом", "Хто зверху?", "Суперінтуіція" і т.д.

У 2006-2009 роках був резидентом українського Comedy Club, вів кілька проектів на радіо.

У 2008-2010 роках – автор, актор і продюсер комедійного скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Паралельно з 2010 року розвивав власне комедійне шоу "Вар'яті", покинув проект в серпні, після рішення йти в мери Києва.

Грав у кіно, озвучував анімаційні фільми, був лауреатом кількох премій "Телезірка" і "Телетріумф".

Волонтерська діяльність

З початком російської агресії Притула активно зайнявся волонтерською діяльністю, збираючи речі, продукти і гроші для потреб української армії. За словами самого артиста, до початку 2020 року йому вдалося зібрати близько 40 млн гривень, на які були закуплені автомобілі, літаки, прилади нічного бачення та інша техніка для солдатів на Донбасі. У Тернополі Притула утримує реабілітаційний центр для ветеранів війни.

Сергій Притула займається волонтерською діяльністю (facebook.com/serhiyprytula)

Політична діяльність

Влітку 2019 року Притула приєднався до партії "Голос", отримавши 30 місце в її виборчому списку до Верховної ради. В парламент не пройшов, але продовжив співпрацю з політсилою, ставши її кандидатом на посаду мера Києва. При цьому в Київську міськраду Притула не балотується.

Сергій Притула (facebook.com/GolosZmin)