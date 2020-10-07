Що потрібно знати про кандидата в мери Львова Руслана Кошулинського: головне

Колишній єдиний кандидат від націоналістичних сил на посаду президента і нині діючий депутат Львівської обласної ради Руслан Кошулинський знову спробує поборотися за крісло мера Львова. На вибори 25 жовтня він йде від своєї незмінної політичної сили "Свобода". Що відомо про одного з претендентів на мерське крісло читайте в матеріалі РБК-Україна.

Руслан Кошулинський народився 9 вересня 1969 року у Львові. Після закінчення школи поступив на військову службу, де був командиром взводу Групи радянських військ у Німеччині. Трудову діяльність розпочав на посаді заввиробництва в ресторані в Карпатах. В середині 90-х відправився на заробітки в тайгу на південь Красноярського краю, де працював кухарем. Після повернення зайнявся підприємництвом.

Кошулинський закінчив технологічний факультет Кооперативного технікуму у Львові в 1991 році. Вищу освіту здобув в 2006-му - закінчив Тернопільський економічний університет за спеціальністю "право".

Руслан Кошулинський (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Політична кар'єра

Вперше увійшов у політику в 1996 році, коли став членом Соціал-Національної партії України (нинішня партія "Свобода"). У 2001 році став помічником народного депутата Олега Тягнибока. В якості помічника він пробув, із дворічною перервою, до 2006 року. Уже через два роки став заступником голови партії "Свобода".

Вперше до Верховної ради балотувався в 2006 році. Проте не пройшов, як і рік по тому. Потрапити до парламенту вдалося лише в 2012 році. Всі рази висувався від "Свободи". До 2014-го був віце-спікером парламенту. В 2014-му також балотувався до Ради, але не пройшов.

З 2010 по 2012 був депутатом Львівської міськради, де очолював фракцію "Свободи". У міськраді входив до бюджетної комісії. З 2015-го є депутатом Львівської обласної ради. Тоді ж балотувався і на посаду мера Львова. Навіть вийшов до другого туру, але поступився Андрію Садовому, набравши трохи менше 37% голосів.

У минулому році висувався як єдиний кандидат у президенти від націоналістичних сил. Під час голосування набрав лише 1,62% голосів, посів дев'яте місце серед усіх кандидатів. Влітку 2019-го також йшов у Раду за списком "Свободи" під п'ятим номером. Але партія не пройшла.

Бійка з "атошниками"

У грудні 2015 року за будівлею Львівської облради пройшов пікет за участю ветеранів АТО. На той момент депутати розглядали питання про створення комісії, яка повинна була вирішити проблеми з перевізниками. Депутати від "Свободи" тоді нібито заявляли, що пікет організували не "атошники".

В результаті кілька бійців АТО увірвалися до сесійної зали і влаштували словесну перепалку, яка переросла в невелику бійку. Зокрема, Кошулинський посварився з помічником голови облради Валентином Харловим і в хід пішли кулаки.

Руслан Кошулинський - кандидат в мери від ВО "Свобода" (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Звинувачення з боку конкурентів

У великі скандали за час політичної діяльності Кошулинський потрапити не встиг. Однак перед виборами мера Львова в 2015-му в газеті "Самопомочі" вийшов матеріал про "тісні зв'язки" Кошулинського з місцевим бізнесменом Володимиром Дідухом, який в кримінальних колах відомий як "Вова Морда". У відповідь Кошулинський звинуватив Садового у спробах облити його брудом.

Схожа ситуація сталася і під час президентської кампанії в 2019 році. Тоді в ЗМІ з'являлися матеріали, в яких вказувалося на причетність до газових схем Володимира Онищенка та Сергія Курченка торгової біржі Кошулинського "Універсал". Проте сам націоналіст заявив, що продав свою частину фірми ще в 2015 році. А сама компанія не здійснила на той час жодної угоди.