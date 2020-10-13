Що потрібно знати про кандидата в мери Одеси Миколу Скорика: головне

"Опозиційна платформа – За життя" висунула в мери Одеси народного депутата Миколу Скорика. Про те, що відомо про кандидата на посаду одеського міського голови від ОПЗЖ – в матеріалі РБК-Україна.

"Опозиційна платформа – За життя" висунула члена своєї фракції, 48-річного нардепа Миколу Скорика на посаду мера в його рідній Одесі.

У 1994 році Скорик закінчив Одеський політехнічний інститут (зараз Одеський державний політехнічний університет) за фахом "економіка і управління в машинобудуванні" з кваліфікацією інженера-економіста. Кандидат економічних наук.

Відразу після закінчення навчання він влаштувався менеджером в торговий дім "Примор'я". А з 1995 по 2006 рік пропрацював в нині збанкрутілому "Імексбанку". За чотири роки від замначальника відділу Скорик перейшов у крісло голови правління. З 2002 року він працював помічником нардепа Леоніда Климова, якого вважали власником "Імексбанку".

Політична діяльність: із влади до опозиції

Велика частина політичної кар'єри Скорика була пов'язана з "Партією Регіонів". У 2006 і 2010 роках Скорик двічі обирався депутатом Одеської обласної ради від ПР. Під час першої каденції очолював облраду.

Паралельно з листопада 2010 року Скорик був міністром фінансів АР Крим аж до призначення главою Одеської ОДА в листопаді 2013 року. На цій посаді він пропрацював до березня 2014 року.

У той період очолював Одеську обласну організацію ПР. Коли він керував адміністрацією, в лютому 2014-го біля стін ОДА невідомі "тітушки" жорстоко побили активістів Євромайдану.

Після втечі Януковича Скорик покинув ряди "Партії Регіонів". Більшість вихідців із цієї політсили в тому ж році створили "Опозиційний блок" для участі в дострокових виборах до Ради. У жовтні 2014 року Скорик вперше пройшов до парламенту під 10 номером списку ОБ.

До кінця 2018 року політик залишався головою Одеського обласного осередку "Опозиційного блоку". Після конфлікту між керівництвом партії він приєднався до "Опозиційної платформі - За життя", що відкололася від Опоблоку. Від ОПЗЖ Микола Скорик знову пройшов до парламенту під час дострокових виборів у липні минулого року.

У серпні 2019-го Скорик під час суду підтримував фігурантів справи щодо трагедії в Одесі 2 травня - громадянина РФ Євгена Мефьодова та активіста "Куликового поля" Сергія Долженкова. Обом "антимайдановцям" інкримінували заклики до повалення конституційного ладу і провокування масових заворушень, які призвели до загибелі людей в Будинку профспілок. Вони вийшли під заставу, яку зібрали Скорик та інші представники ОПЗЖ.