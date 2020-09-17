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Партія "За майбутнє" долає 5% бар'єр по всій країні, - "Рейтинг"

Автор: РБК-Україна

Політична партія "За майбутнє" увійшла в п'ятірку найбільш підтримуваних партій в регіонах України.

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Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 12 по 15 вересня.

Так, сумарний рейтинг партії на місцевих виборах склав 5,8% серед тих, хто визначився і буде голосувати.

Як стверджується в дослідженні, цей рейтинг "є сумою всіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області".

Крім того, партія "За майбутнє" увійшла в першу п'ятірку по балансу "надія/розчарування". 59% респондентів відповіли, що з партією вони пов'язують саме надію.

Нагадаємо, партія "За майбутнє" була створена в кінці травня. Лідером політсили є чинний народний депутат Ігор Палиця.

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