Підкуп на місцевих виборах: українці поділилися досвідом та висловили ставлення

Більшість (62%) українців негативно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики та партії допомагають виборцям матеріально (роздають пайки, гроші, кошти на ремонт та лікування). Водночас 19% респондентів ставляться нейтрально, 15% - позитивно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Під час виборчої кампанії перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня, 6% стикалися зі спробами підкупу особисто, 11% знають про це від родичів і знайомих, а більшість (81%) - не мали такого досвіду під час цієї виборчої кампанії.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-19 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.