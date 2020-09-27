RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліцейські за добу відкрили 8 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Автор: Максим Зайченко

За останню добу поліцейські в Україні відкрили 8 кримінальних справ, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу. Всього протягом доби в поліцію надійшло 177 заяв і повідомлень з цього приводу.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1260 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Водночас в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про 108 кримінальні правопорушення. З них 57 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 51 - з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах. Він заявляє, що у відомства достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори