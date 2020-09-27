Поліцейські за добу відкрили 8 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

За останню добу поліцейські в Україні відкрили 8 кримінальних справ, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу. Всього протягом доби в поліцію надійшло 177 заяв і повідомлень з цього приводу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1260 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Водночас в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про 108 кримінальні правопорушення. З них 57 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 51 - з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах. Він заявляє, що у відомства достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.