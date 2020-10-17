Поліція порушила справу через конфлікт у штабі кандидата на 208 окрузі

Вчора правоохоронці Бахмача отримали два повідомлення про конфлікт у виборчому штабі кандидата в народні депутати на 208 окрузі. Поліція порушила справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Прибувши на місце події, правоохоронці отримали від учасників конфлікту дві версії інциденту. Одна сторона заявила про підкуп виборців, а інша стверджувала, що в приміщення штабу підкинули поліграфію з ознаками чорного піару.

Правоохоронці також опитали всіх присутніх під час інциденту осіб та вилучили відеодокази та речові докази. Діям кожного з учасників конфлікту поліція пообіцяла надати належну правову оцінку.

Санкція статті, за якою поліція порушила справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років.

Зазначимо, довибори у Верховну раду на 208 окрузі були призначені після загибелі народного депутата Валерія Давиденка. У нардепи по цьому округу балотується дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко.

Нагадаємо, за минулу добу правоохоронці відкрили ще 24 кримінальні провадження фактом за порушення виборчого процесу. Загалом поліція порушила вже майже 400 кримінальних справ.