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Поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях

Автор: Олег Черниш

Поліція зафіксувала схему підкупу виборців на виборах у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Цю схему називають "каруселі".

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Про це на брифінгу розповів глава Нацполиции Ігор Клименко.

"З 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які возять по регіонах людей, це так звані "каруселі". Такі випадки є й у Дніпропетровській області та в Києві", - повідомив він.

Затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.

Також в Одеській області затримано громадянина Росії, підозрюваного у "каруселі" виборців в Одеській області. За даними поліції, учасники злочину отримали по 400 гривень.

Нагадаємо, ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня, коли в Україні було оголошено "день тиші" перед місцевими виборами, поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства.

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