Президент підписав закон про скасування довідки про несудимість на виборах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язковість для кандидатів у депутати на місцевих виборах подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості. Мова йде про законопроект №3995.

Відповідна інформація опублікована на сайті Ради.

У графі "Дати і стан проходження" вказано, що 17 вересня закон підписав голова Верховної ради, а 18 вересня його було повернуто з підписом від президента.

При цьому довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати:

кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб);

кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна рада України скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

РБК-Україна писало, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.