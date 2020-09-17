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Провести вибори в ОРДЛО неможливо, - Разумков

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні неможливо фізично провести вибори на території окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). На непідконтрольну територію Донбасу неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування.

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Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Вибори на території ОРДЛО сьогодні - неможливо (провести - ред.). Фізично неможливо. На сьогодні додаткових ініціатив від представників ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.) поки немає", - сказав Разумков.

Він додав, що не можна проводити вибори під "дулом автоматів".

Нагадаємо, в Росії вважають, що постанови Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО. У зв'язку з цим російська сторона фактично заблокувала переговори по Донбасу в ТКГ.

При цьому після засідання радників "нормандської четвірки" в Берліні в минулу п'ятницю представник Росії Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про призначення місцевих виборів.

У теж час глава української делегації в Берліні Олексій Рєзніков сказав, що Україна не обіцяла переглянути постанову.

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