Хто може пройти в Київраду на місцевих виборах: списки партій

Місцеві вибори в Україні 25 жовтня 2020 року відбуватимуться за новим виборчим законодавством. У містах з населенням понад 10 тисяч можна буде проголосувати не тільки за партію, а й за окремого її кандидата. Детальніше про те, хто саме буде представляти політсили на виборах в Києві - в матеріалі РБК-Україна.
Майбутні місцеві вибори будуть проходити в Україні за новими правилами. 16 липня 2020 року парламент вніс зміни до Виборчого кодексу України. На виборах у Києві це позначиться на голосуванні в Київраду - списки партій будуть відкритими.
Кожен виборець буде бачити прізвища тих представників політсили, які можуть в результаті отримати депутатські мандати. Крім того, буде можливість підтримати не тільки саму партію, але й окремого кандидата. Для цього в бюлетені необхідно буде вписати номер цього представника політсили.
Якщо хтось з кандидатів набере більше 25% від загального результату партії, то підніметься вище у списку. Це, в свою чергу, підвищить його шанси на проходження в Київраду.
Свій список на виборах до Київради партія УДАР представила під час конференції 18 вересня. Його очолив лідер партії і чинний столичний мер Віталій Кличко. Другим номером став футболіст Олександр Шовковський, який оголосив про намір брати участь у виборах в Києві разом в УДАРом 26 серпня.
Перша десятка списку партії виглядає так:
Партія "Слуга народу" 20 вересня представила свій список кандидатів у депутати до Київради. Очолила його Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Також в цей список увійшла екс-глава МОЗ Зоряна Скалецька.
Перша десятка списку СН:
У ході конференції 16 вересня "Європейська солідарність" назвала перший номер списку партії на виборах до Київради. Ним стала дружина екс-президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко.
Перша п'ятірка списку виглядає наступним чином:
"Батьківщина" провела свою конференцію 21 вересня. За її результатами кандидатом в мери Києва від політсили офіційно став Олексій Кучеренко. Він же і очолив список партії в Київраду.
Перша п'ятірка "Батьківщини":
Партія "Голос" офіційно представила свій список 19 вересня під час конференції київського осередку. Однак ще за кілька днів до цього екс-глава Держмитниці України Максим Нефьодов повідомив, що очолив список партії в Київраду.
Перша десятка партії:
Цього разу виборців чекає кілька нововведень в ході голосування. Так як списки партій тепер будуть відкритими, проголосувати потрібно буде і за партію, і за окремого кандидата. Ці списки будуть різними в різних районах столиці.
Бюлетень буде складатися з двох колонок: зліва - назва партії, праворуч - список представників відповідної партії в окрузі. Виборцю необхідно буде поставити галочку навпроти партії, якій він віддає свій голос. А в сусідньому віконці вписати номер кандидата, якого він підтримує.
Приклад виборчого бюлетеня (oporaua.org)
Пропорційна система з відкритими списками потрібна для того, щоб виборець знав, за кого конкретно він віддає свій голос. Крім того, велика кількість голосів за кандидата від партії дає йому можливість просунуться вище в партійному списку. Тобто, це збільшує його шанси на проходження в місцеву раду (в даному випадку – в Київраду).