Рейтинг кандидатів у мери і партій у Кривому Розі та Кременчуці перед виборами

Менше двох тижнів залишається до місцевих виборів в Україні. 25 жовтня відбудеться голосування за мерів міст, а також вибори депутатів обласних, міських і районних рад. Детально про рейтинги у Кривому Розі і Кременчуці, що відомо про основних претендентів на крісло мера в цих містах - в матеріалі РБК-Україна.
Територіальна виборча комісія зареєструвала 9 кандидатів у мери на майбутніх місцевих виборах у Кривому Розі. Серед них діючий міський голова Юрій Вілкул, який займає посаду протягом 10 останніх років. Він балотується від "Блоку Вілкула "Українська перспектива".
Головним опонентом Юрія Вілкула, згідно з передвиборчим рейтингом, є Дмитро Шевчик від "Слуги народу". Також у мери Кривого Рогу вдруге висувається Юрій Милобог, на виборах 2015 року він зайняв друге місце з 48,8% голосів.
За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", 40,8% жителів Кривого Рогу на виборах мера готові підтримати Юрія Вілкула. На другому місці - Дмитро Шевчик з 29% голосів. Трійку лідерів замикає кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов (10,1%). Загальний рейтинг кандидатів:
Серед опитаних 20% не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах мера. Соціологічне дослідження проводилося серед 1000 респондентів у період 8-9 жовтня.
Юрій Вілкул - кандидат від "Блоку Вілкула "Українська перспектива". Міський голова з 2010 року. Раніше очолював Дніпропетровську ОДА (2006-2010), працював на посаді ректора Криворізького технічного університету. Юрій Вілкул був членом "Партії Регіонів", потім "Опозиційного блоку". Його син Олександр Вілкул на майбутніх виборах балотується в мери Дніпра також від "Української перспективи".
Дмитро Шевчик - йде на вибори в Кривому Розі від "Слуги народу". У 2015 році обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Займає посаду генерального директора "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" групи "Метінвест".
Костянтин Павлов - кандидат від "Опозиційної платформи - За життя". Член виконкому Кривого Рогу, радник міського голови. З 2014 по 2019 - депутат Верховної ради від "Опозиційного блоку".
Юрій Яровий - висувається в мери Кривого Рогу від партії "Європейська солідарність". Директор благодійного фонду "Спарта". Обирався депутатом міської ради на виборах в 2005, 2010 роках.
Юрій Милобог - балотується від партії "Сила людей". Доцент кафедри зоології в Криворізькому педагогічному університеті. У 2015 році став депутатом міськради, в 2019 році балотувався до Верховної ради як самовисуванець. Милобог брав участь в минулих виборах мера Кривого Рогу від партії "Самопоміч", для перемоги над Юрієм Вілкулом йому не вистачило 752 голоси.
Ольга Бабенко - кандидат від ВО "Батьківщина". Депутат міськради з 2015 року від "Батьківщини", голова міської організації партії. Займає посаду директора з інвестицій ТОВ "СУ-7".
Павло Сухоцький - йде на вибори мера Кривого Рогу як самовисуванець. Підприємець, власник кількох магазинів, директор торгового центру "Проспект".
Артем Коломоєць - кандидат від партії "За майбутнє". Після місцевих виборів 2015 року пройшов до міської ради від "Опозиційного блоку". Коломоєць є директором ТОВ "Сталь Україна".
Олег Бондар - самовисуванець. Підприємець. На виборах президента 2019 року був спостерігачем від "Команди Зеленського", а в 2014 році - довіреною особою кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Балотувався до міськради Кривого Рогу на місцевих виборах 2015 від "Народного Руху України".
У Кременчуці Полтавської області на посаду міського голови балотується 10 кандидатів, серед них діючий мер Віталій Малецький. Вибори можуть пройти в два тури, якщо 25 жовтня жоден із кандидатів не отримає більше 50% голосів.
Територіальна виборча комісія також завершила реєстрацію партій для участі на виборах до міської ради. За депутатські мандати боротимуться 14 політичних сил. Голосування пройде за відкритими списками - не тільки за партію, а й за кандидатів від неї. У бюлетені партії будуть вказані в наступному порядку:
За результатами передвиборчого опитування центру "СОЦИС", лідером електоральних симпатій в Кременчуці є партія "Слуга народу" (23,5%). У трійку лідерів передвиборчого рейтингу також увійшли "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".
Серед тих респондентів, хто визначився і піде на вибори, 13% віддали б свої голоси за партію, яка не була запропонована в переліку. Опитування проводилося серед 1000 жителів Кременчука в період з 11 по 19 вересня.
Геннадій Іванян - кандидат на посаду міського голови від "Опозиційної платформи - За життя". Співробітник науково-виробничого підприємства "Укркомцентр", консультант з економічних питань.
Віталій Малецький - діючий мер Кременчука, висувається від партії "За майбутнє". На місцевих виборах 2015 року Малецький переміг у другому турі, тоді балотувався в мери від політсили "Поруч".
Олексій Онищенко - йде на вибори мера Кременчука як самовисуванець. Безпартійний, пенсіонер.
Оксана Піддубна - балотується від "Радикальної партії Олега Ляшка". Займає посаду директора з фінансів та економіки в компанії "Інтерсейл".
Сергій Порчирян - кандидат в мери від партії "Слуга народу". Підприємець в сфері будівництва, директор ТОВ "Інвестсервіс-М". Раніше був депутатом міськради.
Андрій Редькін - самовисуванець, безпартійний. Шоумен, активіст, очолює громадську організацію "Я люблю Кременчук".
Юрій Самойленко - висувається в мери від партії "Сила і Честь". Учасник АТО, заступник генерального директора комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".
Тетяна Сідерка - кандидат від партії "Довіра". Чинний депутат міської ради Кременчука. Керівник приватного підприємства "Самталі".
Геннадій Тертичний - самовисуванець, безпартійний. Підприємець і громадський активіст, голова організації "Екологічний рух "Зелена планета".
Сергій Ярош - балотується від партії "Європейська солідарність". Керує міським водоканалом в Горішніх Плавнях. Раніше обіймав посаду заступника мера Кременчука з питань житлово-комунального господарства.