Рейтинг кандидатів у мери Запоріжжя, Черкас та Миколаєва за місяць до виборів

Під час чергових місцевих виборів 2020 в Україні відбудеться голосування за кандидатів у мери міст. Що відомо про претендентів на посаду міського голови в обласних центрах, а також рейтинги кандидатів в Запоріжжі, Миколаєві, Черкасах - детально на РБК-Україна

Вибори в Запоріжжі

Вибори мера Запоріжжя заплановані на 25 жовтня, однак вони можуть пройти в два тури. Якщо жодного з кандидатів не підтримає понад 50% виборців, буде призначено повторне голосування.

Про своє висунення на майбутніх виборах оголосив діючий міський голова, а також кілька чиновників і громадських діячів Запоріжжя.

Кандидати в мери

Мер Запоріжжя Володимир Буряк балотується на другий термін з власною партією "Єднання". На виборах 2015 року він брав участь як самовисуванець в статусі головного інженера "Запоріжсталі". Тоді Буряк обійшов кандидата від БПП Миколу Фролова та отримав 55% голосів виборців.

Віталій Тишечко - кандидат в мери Запоріжжя від "Слуги народу". На даний момент обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА, депутат міськради, директор страхової компанії "Мотор Гарант". До 2017 року працював на керівних посадах в ПАТ "Мотор Січ".

"Батьківщина" висунула кандидатуру Віталія Рябцева в мери Запоріжжя. З 2015 року Рябцев є депутатом міськради від "Батьківщини". Власник "Портал АКЦЕНТ" (міське ЗМІ).

Валерій Прозапас візьме участь у виборах від партії "Європейська солідарність". Учасник бойових дій на Донбасі, офіцер оперативного резерву, директор компанії "Инфра-Буд" (сонячна енергетика).

Володимир Кальцев - можливий кандидат у мери Запоріжжя від "Опозиційної платформи -" За життя ". Народний депутат Верховної ради IX скликання. Раніше - депутат Запорізької міськради, в 2010-му - заступник голови Запорізької ОДА.

Рейтинг кандидатів

За результатами соціологічного дослідження групи "Рейтинг" за 10-14 вересня (1600 респондентів), більшість жителів Запоріжжя на виборах мера готові підтримати Володимира Буряка (56%). З великим відставанням на другому і третьому місці знаходяться Віталій Тишечко (10,7%) і Володимир Кальцев (8,7%).

Володимир Буряк - 56,0% Віталій Тишечко - 10,7% Володимир Кальцев - 8,7% Валерій Прозапас - 7,6% Віталіна Яковлєва - 5,8% Віталій Рябцев - 3,8% Олеся Крамаренко - 1,9% Денис Тарасов - 1,6% Єгор Семенков - 1,2%

Згідно з опитуванням Центру "Соціс" за 5-9 вересня (600 респондентів), лідером електоральних симпатій в Запоріжжі є мер Володимир Буряк з рівнем підтримки 73,6%. У Віталія Тишечко - 10,1%. Першу трійку замикає Віталій Рябцев - 3,5%

Володимир Буряк - 73,6% Віталій Тишечко - 10,1% Віталій Рябцев - 3,5% Микола Фролов - 2,1% Денис Щербаков - 1,6% Єгор Семенков - 0,9% Муса Магомедов - 0,7%

Вибори в Миколаєві

Під час голосування 25 жовтня жителям Миколаєва мають вибрати, хто буде обіймати посаду міського голови протягом наступних 5 років.

Про намір балотуватися оголосив діючий мер Олександр Сенкевич, його попередник Юрій Гранатуров, а також кілька депутатів міськради.

Кандидати в мери

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич йде на другий термін. У 2015 році він балотувався від "Самопомочі" і здобув перемогу в другому турі голосування. Перед стартом виборчої кампанії 2020 Сенкевич приєднався до партії мерів "Пропозиція", яка й висунула його кандидатом в Миколаєві.

Тетяна Домбровська висувається в мери від "Слуги народу". Має юридичну освіту, підприємець, голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва".

Артем Іллюк - глава партійної організації "Опозиційної платформи - "За життя" у Миколаєві з вересня 2020. Народний депутат Верховної ради VII і VIII скликань від "Партії Регіонів" і "Відродження". Кандидатуру Іллюка у мери висунула міська організація ОПЗЖ в Миколаєві 23 вересня 2020 року.

Юрій Гранатуров - кандидат в мери Миколаєва від партії "За майбутнє". Є головою обласної організації політсили. Гранатуров займав посаду міського голови Миколаєва з 2013 по 2015 рік.

Владислав Чайка - керівник громадської організації "Миколаїв - єдина сім'я", підприємець у сфері нерухомості та ЖКГ. Син екс-мера Миколаєва Володимира Чайки. 23 вересня 2020 в обласній партійній організації "Опозиційної платформи -"За життя" анонсували висунення Владислава Чайки в мери Миколаєва.

Рейтинг кандидатів

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" за 11-15 вересня серед 1600 респондентів, на виборах мера в Миколаєві може здобути перемогу Олександр Сенкевич (30,5%), на другому місці - Тетяна Домбровська (16,4%), третю позицію займає Владислав Чайка - 12,6%.

Олександр Сенкевич - 30,5% Тетяна Домбровська - 16,4% Владислав Чайка - 12,6% Артем Іллюк - 10,8% Юрій Гранатуров - 8,6% Ігор Дятлов - 8,5% Тетяна Кравчук - 3,9% Олена Кисельова - 2,3% Олександр Жолобецький - 2,3% Вадим Підберезняк - 0,8% Демид Губський - 0,5%

Вибори в Черкасах

В рамках місцевих виборів 25 жовтня мешканці Черкас будуть голосувати за нові склади міської та обласної рад, а також за претендентів на посаду міського голови. Серед кандидатів в мери відомі громадські та політичні діячі міста.

Кандидати в мери

Чинний міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зареєстрований кандидатом в мери на майбутніх виборах від партії "За майбутнє". Бондаренко очолює міськраду з 2015 року, раніше - депутат Черкаської облради, голова обласної організації партії "Батьківщина".

Віталій Ільченко балотується в мери від партії "Слуга народу". Підприємець, власник агропромислового холдингу UKRAVIT, громадський діяч.

Віктор Євпак - кандидат від партії "Голос". Підприємець в IT-сфері, громадський активіст. Очолює компанію eKreative в Черкасах, співзасновник Cherkasy IT Cluster, засновник громадського об'єднання "Нові люди".

Сергій Кудактін - очолює партійну організацію "Європейської солідарності" в Черкаській області. Генеральний директор рекламного агентства OLEKS. У 2010-2014 - депутат міської ради.

Рейтинг кандидатів

Згідно з опитуванням групу "Рейтинг" серед 1600 жителів Черкас за 10-15 вересня, найбільшу кількість голосів на виборах мера може отримати Анатолій Бондаренко (56,5%), за ним у рейтингу розташувалися Віталій Ільченко (12,3%) і Віктор Євпак ( 9,9%).

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