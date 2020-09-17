Рейтинг партій: кого українці планують підтримати на місцевих виборах

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають чотири парламентські партії. Однак на виборах до обласних рад, їх підтримка менше, ніж на виборах в Раду.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" планують голосувати 11,9%, партію "Європейська солідарність" - 11,3%, партію "Батьківщина" - 8,2%, партію "За майбутнє" - 5,8%, Радикальну партію - 4,7%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 2,8%, партію "Голос" - 2,2%, партії "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партію "Наш край" - 2,0%, партію "Сила і честь" - 1,5%, партію "Самопоміч" - 1,2%

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і включених в список для дослідження, - 21,2%.

Як зазначаються в дослідженні якщо у виборах у Верховну раду сумарний рейтинг п'яти основних партій, представлених сьогодні у парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник - 50%.

У порівнянні з рейтингами політичних сил до Верховної ради помітні електоральні втрати на місцевому рівні відчувають партії "Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого"), "Опозиційна платформа - За життя" (17% проти 12%), "Європейська солідарність" (16% проти 11%), партія "Голос" (4% проти 2%), "Сила і честь" (4% проти 2%). Зате спостерігається приріст в таких партій як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12 - 15 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.

Зазначимо, дії ключових політиків, а також керівників відомств негативно впливають на рейтинги влади. Українці незадоволені роботою команди президента Володимира Зеленського.