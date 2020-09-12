Резніков про перегляд постанови Ради: Україна нічого не обіцяла

На переговорах політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної ради про проведення місцевих виборів. Однак у парламенті дійсно зареєстрована ініціатива, яка містить корективи до постанови.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в Берліні, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Як пояснив Резніков, було б некоректно під час зустрічі політичних радників обговорювати втручання в суверенітет українського парламенту.

"Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет", - наголосив він.

Однак, за його словами, у парламенті вкінці липня була зареєстрована пропозиція щодо коригування постанови про місцеві вибори, про що були проінформовані представники Росії.

"Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися у суверенітет парламенту", - додав Резніков.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

Зазначимо, у Росії вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Крім того, у Раді заявляли, що не збираються вносити зміни до постанови про місцеві вибори.