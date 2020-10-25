Результати місцевих виборів у Харкові

25 жовтня жителі Харкова вибирали нового мера і новий склад міської ради. Згідно з екзит-полом, проведеним каналом "Україна 24" разом з "Студією Савіка Шустера", перемогу в першому турі отримав діючий мер Геннадій Кернес з результатом 57,9%. До міськради змогли пройти 6 партій: "Блок Кернеса - Успішний Харків", "Опозиційна платформа" За життя "," Слуга народу "," Європейська солідарність", Партія Шарія та" Блок Світличної "Разом".

Результати екзитполів

Екзит-пол телеканалу "Україна 24" спільно з "Студією Савіка Шустера", мерські вибори:

Геннадій Кернес - 57,9%

Олександр Фельдман - 12,1%

Олексій Кучер - 12,0%

Олег Абрамічев - 6,2%

Ігор Черняк - 4,5%

Вибори в харківську міськраду:

"Блок Кернеса - Успішний Харків" - 39,5%

ОТЗЖ - 17,0%

"Слуга народу" - 12,4%

"Європейська солідарність" - 9,2%

Партія Шарія - 6,4%

"Голос" - 2,1%

"Наш край" - 1,7%

Батьківщина - 1,5%

Демократична сокира - 1,1%

Передвиборні рейтинги кандидатів

Незважаючи на тривалу відсутність в місті через проблеми зі здоров'ям, лідером мерських перегонів залишався діючий мер Харкова Геннадій Кернес. Опитування, проведене Української соціологічною групою на замовлення агентства "Українські новини" з 2 по 10 жовтня, дало йому 46,4% підтримки. На другому місці - нардеп від "Опозиційної платформи - "За життя" Олександр Фельдман, якого готові були підтримати 18,7% харків'ян.

Третє місце зайняв глава Харківської облдержадміністрації і кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер - 4,2%, за ним слідували кандидат від партії "Блок Світличної "Разом!" Ігор Черняк - 3,3% і Олег Абрамічев від" Європейської солідарності "- 2,8%. Похибка опитування склала 3%.

Передвиборні рейтинги партій

Партія мера "Блок Кернеса - Успішний Харків" є лідером і на виборах до міськради. Опитування Української соціологічної групи давало їй 33,6% підтримки. Крім того, прохідний бар'єр долали: ОПЗЖ (20,2%), "Слуга народу" (5,7%) і "Блок Світличної "Разом!"(5,6%).

Трохи іншу картину дало опитування, проведене з 2 по 9 жовтня групою "Рейтинг". Респондентам пропонували визначитися з партією, яку вони готові підтримати на виборах до обласної ради. По місту Харкову опитування "Рейтингу" дало наступні результати: "Блок Кернеса" - 38,5%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,5%, ОПЗЖ - 11,6%, "Слуга народу"- 6,3% .

Що змінилося в порівнянні з минулими виборами

Нова виборча система на нинішніх виборах дала харків'янам можливість підтримувати не тільки конкретну партію, а й кандидатів від неї в своєму територіальному окрузі. Але визначення персонального списку депутатів майбутньої харківської міськради через складнощі підрахунку може зайняти ще декілька днів.

Після виборів 2015 року в харківській міськраді була сформована монобільшість партії "Відродження", яка в регіоні представляла команду Кернеса - 57 депутатських місць з 84. "Самопоміч" отримала 13 крісел, БПП "Солідарність" і "Наш край" - по сім.

На виборах мера Геннадій Кернес здобув перемогу вже в першому турі, набравши 65,8% голосів, другим був кандидат від "Самопомочі" Тарас Ситенко.