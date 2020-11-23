Результати виборів мерів: список переможців по містах

У більшості міст України завершилися місцеві вибори. Діючі мери 9 обласних центрів і столиці були переобрані на наступну каденцію вже в першому турі. В інших містах боротьба кандидатів продовжилася під час повторного голосування. Хто переміг на виборах мера в обласних центрах, а також де і чому призначені перевибори - детально на РБК-Україна.

Де вибори мера пройшли в один тур

Жителі Києва обрали мера в першому турі 25 жовтня. З 50,51% голосів перемогу отримав діючий мер Віталій Кличко (УДАР). Олександр Попов ("Опозиційна платформа - "За життя") з результатом в 9,51% посів друге місце.

Виборці Вінниці абсолютною більшістю голосів (69,93%) підтримали Сергія Моргунова ("Українська стратегія Гройсмана") - міський голова з 2015 року. Його найближчий опонент Сергій Кудлаєнко ("Європейська солідарність") набрав 13,04%.

У Житомирі на другу каденцію з 51,38% голосів обрали Сергія Сухомлина ("Пропозиція"). З великим відставанням друге місце дісталося кандидату від "Слуги народу" Віктору Євдокимову (12,56%).

Мер Запоріжжя Володимир Буряк обраний міським головою на другий термін з підтримкою 59,99% жителів міста. Він висувався від власної партії "Єднання". На другому місці з результатом 11,43% опинився Валерій Прозапас "Європейська солідарність".

Руслан Марцінків продовжив роботу на посаді мера Івано-Франківська після місцевих виборів. Він висувався від ВО "Свобода" і в першому турі обійшов своїх опонентів з великою перевагою - набрав 84,78%. У кандидата на другому місці Петра Шкутяка від "Європейської солідарності" - 7,05%.

У Кропивницькому на виборах в один тур переміг діючий мер Андрій Райкович ("Пропозиція") - 53,53%. Друге місце за підсумками голосування з 19,88% посів Артем Стрижаков ("Стратерія міста").

Сергій Надал (ВО "Свобода") здобув перемогу на виборах мера Тернополя втретє. Він отримав 74,59% голосів в першому турі з великим відривом випередивши кандидата від "Сили людей" Івана Сороколіта (5,88%).

Абсолютна більшість виборців у Харкові проголосувала за Геннадія Кернеса. Мер міста (з 2010 року) в першому турі виборів отримав 60,34%. Бізнесмена і нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана підтримало 14,13% громадян.

Жителі Хмельницького на другий термін обрали Олександра Семчишина (ВО "Свобода") з максимальною підтримкою в 86,83%. З відставанням у 70 тисяч голосів на другому місці опинилася Інна Ящук ("Слуга народу") - 4,9%.

У Чернігові переміг діючий міський голова Владислав Атрошенко ("Рідний дім") з результатом 77,49% голосів. Його головний конкурент Вадим Антошин ("Опозиційна платформа - "За життя") отримав лише 4,5% підтримки.

Переможці другого туру

У Луцьку новим мером став Ігор Поліщук ("За майбутнє") з 54,6% голосів. Також у другому турі брав участь колишній міський голова Богдан Шиба. Він отримав 42,8% голосів.

У Дніпрі до другого туру 22 листопада вийшли чинний мер Борис Філатов ("Пропозиція") і депутат міськради Загід Краснов ("Громадська сила"). За даними екзит-полів, із результатом в 78,75% Філатов продовжить працювати на посаді. За Краснова проголосувало 18,25% виборців.

У Краматорську переможцем на повторному голосуванні став самовисуванець Олександр Гончаренко (57,85%). Він змінив на посаді міського голови Андрія Панкова, який також брав участь у другому турі, але отримав 40,17% голосів.

Другий тур в Ужгороді пройшов 22 листопада. За результатами підрахунку голосів, перше місце зайняв діючий мер Бордан Андріїв з результатом 51,01% або 12869 голосів. Його опонент Віктор Щадей від "Слуги народу" отримав 11452 голоси.

Лідером повторного голосування 22 листопада у Львові, за попередніми результатами, став Андрій Садовий. Згідно з екзит-полом Liberty Report, Садовий набрав 62,8% підтримки виборців, а його опонент Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 37,2%.

У Миколаєві другий тур пройшов 22 листопада, в ньому взяли участь діючий мер Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") і Владислав Чайка (ОПЗЖ). Екзит-пол місцевого видання "НикВести" прогнозує перемогу Сєнкевичу з 61,6% голосів, у Чайки - 38,4%.

Мером Одеси у другому турі переобраний Геннадій Труханов ("Довіряй справам") з результатом 54,28% або 93921 голосів. Кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик отримав майже на 21 тисячу голосів менше - 72974.

У Полтаві, за попередніми результатами другого туру, переміг кандидат від "За майбутнє" Олександр Мамай з 52,8% голосів. Він очолював міськраду з 2010 по 2018 рік. За Сергія Іващенка ("Слуга народу") проголосувало 47,19% виборців.

Другий тур в Рівному відбувся 22 листопада. Про свою перемогу заявив кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк з результатом 50,18% голосів. За попередніми підсумками, на 3% від Третяка відстав Віктор Шакирзян ("Рівне разом") - 47,76%.

У Сумах на третю каденцію переобрали Олександра Лисенка ("Батьківщина") з підтримкою 60,32% або 26446 голосів. Другий учасник повторного голосування Вадим Акперов ("Європейська солідарність") отримав 16567 голосів.

У Херсоні з результатом 63,59% або 34125 голосів мером став Ігор Колихаєв - народний депутат ВР IX скликання від партії "За майбутнє", в місцевих виборах брав участь від політсили "Нам тут жити!". З відставанням у 16 тисяч голосів Володимир Сальдо ( "Блок Володимира Сальдо") посів друге місце - 18135 голосів.

Другий тур виборів мера в Черкасах відбувся 22 листопада. За даними екзит-полу Liberty Report, лідером голосування став діючий мер Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") - 54,25%. Кандидат від "Голосу" Віктор Євпак отримує 45,75% голосів.

У Чернівцях повторне голосування було призначено на неділю, 29 листопада. У ньому візьмуть участь переможці першого туру - Роман Клічук ("Єдина альтернатива") і Віталій Михайлішин ("Команда Михайлішина").

У 4-х містах відбудуться перевибори

ЦВК призначила перевибори в Борисполі через смерть від коронавіруса новообраного 25 жовтня мера Анатолія Федорчука (він обіймав посаду міського голови з 2006 року).

Також перевибори пройдуть в Новгород-Сіверському Чернігівської області, в зв'язку зі смертю від COVID-19 переможця на виборах Олега Бондаренко (був мером міста з 2015 року).

У Конотопі Сумської області 16 листопада від ускладнень коронавіруса помер чинний мер Олександр Луговий. Він отримав найбільшу кількість голосів у першому турі виборів (37,34%) і повинен був брати участь у повторному голосуванні разом з Артемом Семеніхіним.

У Броварах Київської області суд припинив повноваження територіальної виборчої комісії після виявлення порушень Виборчого кодексу і зобов'язав новий склад ТВК провести повторні вибори мера і депутатів міськради.

Дати перевиборів повинні призначити територіальний виборчі комісії в цих населених пунктах. ЦВК скасувала раніше встановлені дати голосування в Броварах і Новгород-Сіверському через порушення положення законодавства про призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня прийняття рішення про їх проведення.