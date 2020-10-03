Сергій Риженко балотується в мери Дніпра: що відомо про кандидата

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко балотується на посаду мера Дніпра на місцевих виборах 25 жовтня. Партія "Слуга народу" висунула його кандидатуру на посаду голови міста.

Професор Риженко керує обласною лікарнею імені Мечникова вже майже десять років. Цю посаду він займає з вересня 2011 року. Він є заслуженим лікарем України і доктором медичних наук.

Сергій Риженко народився 1 вересня 1963 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут, після чого працював в управлінні охорони здоров'я Дніпропетровського міськвиконкому. У 1995 році він став головним лікарем Дніпропетровської міської клінічної лікарні №7 і займав цю посаду аж до 1999-го.

У листопаді 1999 року Риженко призначили на посаду головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області. Цей пост він займав до 2010 року.

Сергій Риженко (facebook.com.sergiyryzhenko)

Політична кар'єра

У політику Риженко подався в 1998 році, ставши депутатом Дніпропетровської міськради. З 2002-го був депутатом обласної ради. Він очолював постійну комісію облради з питань базових галузей економіки, соціальної політики, праці та екології.

Риженко був головою координаційної ради при облраді з питань діяльності громадських та державних організацій у вирішенні екологічних проблем в Дніпропетровській області.

У липні 2010 року він увійшов до складу уряду, обійнявши посаду першого заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря. Проте вже в грудні з цієї посади Риженко звільнили і призначили головою Державної санітарно-епідеміологічної служби, створеної в рамках адмінреформи. Він очолював відомство до червня 2011 року, а на посаді Риженко змінив Анатолій Пономаренко.

У 2013 році він отримав орден "За заслуги" І ступеня від четвертого президента Віктора Януковича.

Після Революції

З 2015 року Риженко є депутатом облради від фракції "Солідарність" (партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка). Входить в Постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я, дитинства та материнства.

З початку бойових дій на Донбасі очолювана ним лікарня постійно приймає поранених військових і цивільних Донецької і Луганської областей.

Президент Володимир Зеленський указом від 19 червня 2020 року удостоїв Риженко Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.