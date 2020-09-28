Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах

У виборчих кампаніях минулого року, які призвели до тотальної зміни політичної еліти в країні, Арсена Авакова називали "арбітром виборів". Нейтралітет глави МВС не залишився без компліментів з боку Володимира Зеленського. Він подякував за чесні вибори "кожному поліцейському" і "окремо пану Авакову".

"Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України", – додав майбутній глава держави у своєму відеозверненні у квітні минулого року.

Основний опонент Зеленського Петро Порошенко висловив протилежну думку. Після програної президентської і парламентської компаній він заявив, що "поліція працювала проти нього".

Як би там не було, неможливо заперечувати факт, що виборчі перегони минулого року супроводжувалися потужною профілактичною роботою МВС щодо порушень на виборах. Звіти про відкриті кримінальні та адміністративні справи в день голосування публікувалися фактично кожні дві години. Щоравда до вироків дійшло лише в малій частині проваджень.

Злочини без покарання

Парламент з 2014 року декілька разів посилював кримінальну відповідальність за порушення, пов'язані з виборчим процесом. Відбувалося це з подачі глави МВС, адже розслідуванням таких злочинів займається Національна поліція, роботу якої направляє профільний міністр.

Координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила в коментарі РБК-Україна, що всього за час кампаній минулого року поліція відкрила близько 500 кримінальних проваджень. Вкрай важливо, за її словами, що деякі з цих справ були доведені до реальних вироків у судах.

Вона переконана, що роль правоохоронної системи в організації виборів "значна". "У ситуації, коли правоохоронна система не працює, природно, що вибори мають менше шансів бути організованими в належній формі", – зазначила експерт.

У той же час, аналіз судової практики показує, що до вироку було доведено лише кожна п'ята кримінальна справа. Так, в Єдиному реєстрі судових рішень вдалося знайти всього близько сотні вироків за втручання у виборчий процес в минулому році.

Практично половина вердиктів стосується неправильного використання бюлетенів для голосування: їх псування, крадіжки і спроб винести з дільниці. Всі порушники відбулися штрафом 1700-2550 гривень.

Приміром, у Чернігові був оштрафований вантажник місцевого супермаркету, який прийшов на вибори 21 липня 2019 року п'яним. Не визначившись з тим, за кого він хоче проголосувати, порушник зім'яв бюлетень і спробував піти з дільниці, але був затриманий поліцією.

Схожий "фокус" хотів повторити ще один чернігівець, але вже на виборах президента у квітні минулого року. Він також прийшов на дільницю в нетверезому стані, але вирішив проявити кмітливість: сховав бюлетень в кишеню, а замість нього спробував кинути в урну для голосування шматок шпалер. Коли товсті шпалери застрягли у вузькій прорізі урни, "махінатора" викрили і затримали. Він відбувся штрафом в 2550 гривень.

Більш суворе покарання – чотири роки позбавлення волі отримали двоє жителів Черкаської області - учасники АТО, які облили бензином і спалили агітаційної банер кандидата у депутати від "Слуги народу" в Київській області. На суді вони покаялися і заявили, що здійснили злочин не зі злого наміру, а тому що "все дістало". Враховуючи це, суд замінив їм реальний термін на умовний.

Найбільший ажіотаж у 2019 році викликала ситуація, що склалася у Василькові. Міністр Аваков публічно звинуватив провладну на той момент партію – "Блок Петра Порошенко" в організації "сіток" для підкупу виборців. Підозру від Нацполіції отримав мер Василькова Володимир Сабадаш.

Йому інкримінували використання бюджетних коштів соцпрограми "Турбота" для підкупу виборців в інтересах влади. "Логічний фінал протизаконних дій повинен стати превенцією для всіх посадових осіб", – так прокоментував цю справу Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Втім, фінал цієї справи навряд чи став таким, яким його бачив глава МВС. Сабадаш був відсторонений від посади близько трьох тижнів, а через три місяці після відкриття справи суд і зовсім скасував йому підозру. Зараз мер Василькова продовжує працювати на своїй посаді і має намір брати участь у найближчих виборах від партії "За майбутнє".

Велика частина підозрюваних у порушеннях під час минулорічних виборів залишилася без вироків. У тому числі і в самих гучних справах. У той же час, опитані РБК-Україна експерти відзначають, що на даний момент роль Авакова залишається ключовою для проведення "спокійного" виборчого процесу по всій країні.

Роль Авакова

"Роль МВС і міністра на цих виборах буде дуже і дуже визначальною", – заявив РБК-Україна політолог Володимир Фесенко.

За його словами, вкрай важливо, що партія Авакова "Народний фронт" не бере участь у виборах і він може залишатися "нейтральною фігурою". Політолог відкидає думку, що глава МВС може грати на боці провладної партії "Слуга народу"

"Треба розуміти, що якщо він і буде підігравати партії влади, то це викличе ще більше напруження навколо нього. До того ж партія влади різна. У партії влади є ж і критики Авакова, з іншого боку там є люди, які розуміють, що Аваков грає дуже важливу стабілізуючу роль в нинішньому уряді", – упевнений політолог.

Голова "Опори" Ольга Айвазовська також не бачить ознак того, що правоохоронці віддають перевагу тій чи іншій політичній силі на виборах. Вона зазначила, що зараз влада в кожній територіальній громаді розділена між різними партіями.

"Я не бачу підстав стверджувати, що правоохоронна система спрямована зараз або сфокусована на тому, щоб комусь підігрувати", – додала експерт.

Щодо ролі персонально Авакова, то голова "Опори" підкреслила, що він "політична фігура, рішення якого виконують всі відомства в юрисдикції МВС".

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко відкинув всі підозри в "політизованості" свого відомства. "Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами", – запевнив він РБК-Україна.

За його словами, поліцейські реєструють і розслідують всі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів.

Істотно розширити повноваження поліції на виборчих дільницях може невщухаюча пандемія коронавіруса. Кабінет міністрів вже затвердив перелік протиепідемічних заходів на виборчих дільницях. В нього входять і перевірка температури тіла у виборців, обов'язкове носіння масок, дотримання необхідної соціальної дистанції в приміщеннях і навіть використання власних ручок для заповнення бюлетенів.

У той же час координатор "Опори" Ольга Айвазовська вказує на те, що ці вимоги уряду носять рекомендаційний характер. Щоб вони стали обов'язковими і органи правопорядку отримали право карати за їх недотримання – повинні бути прийняті законодавчі зміни. Відповідний проект закону №4117 вже внесено до парламенту, але ще не розглянуто.

Міністр Арсен Аваков тим часом ще з початку вересня недвозначно позначив свою координуючу роль у процесі проведення виборчої компанії.

Так, під керівництвом глави МВС і секретаря РНБО Олексія Данилова пройшло засідання спеціального штабу, який відповідає за підготовку та проведення виборів. Крім того, міністр випустив відеозвернення, в якому заявив, що у силовиків вже є інформація про підготовку провокацій на виборах і пригрозив порушникам "жорсткою реакцією" на такі дії.

Джерело РБК-Україна в Національній поліції сказало, що підготовка до майбутніх виборів йде за схемою торішніх. Відповідає за вибори профільний заступник голови відомства Олександр Фацевич, але цим питанням також продовжує займатися і Олег Козловський.

У січні 2019 року Аваков призначив колишнього "сбушника" Козловського заступником керівника поліції і зробив куратором питання виборів. "Зараз він теж займається виборами, але "першу скрипку" в цій історії все одно грає блок превентивної діяльності Фацевича", – зазначило джерело.

Підготовку до виборів силовики почали ще до офіційного оголошення старту виборчої компанії 5 вересня. Вже до цієї дати було відкрито 17 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу і передвиборної агітації. Станом на 25 вересня таких справ вже 53.

До забезпечення правопорядку під час голосування 25 жовтня МВС залучить майже 136 тисяч поліцейських. Це 100% штатної чисельності Нацполіції плюс курсанти відомчих вузів. Тільки на виборчих дільницях буде близько 60 тисяч правоохоронців. Допомагати поліції повинні і військовослужбовці Нацгвардії. Крім того, для оперативного реагування буде задіяна авіація і співробітники ДСНС.

В 2019 році Україна пережила дві масштабні виборчі компанії, які не викликали серйозних нарікань з боку міжнародних спостерігачів. Переможці виборів назвали це заслугою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Переможені також згадали роль глави МВС, але вже в негативному ключі, звинувативши його в підіграванні партії влади. На майбутніх місцевих виборах міністр і його підлеглі отримають шанс знову пройти "тест на нейтральність".