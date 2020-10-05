Соціологи назвали лідерів симпатій одеситів на місцевих виборах

Партія "Опозиційна платформа - За життя" серед лідерів електоральних уподобань до Одеської обласної ради. Водночас чинний мер Одеси Геннадій Труханов має майже 46% підтримки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного компанією "Українська соціологічна група".

Так, якби на момент опитування відбувалися місцеві вибори, то найкращі шанси потрапити до Одеської обласної ради мали б партії "Опозиційна платформа - За життя" - 35,4%; "Слуга народу" - 18,3%; "Довіряй справам" - 12,4%, "Європейська солідарність" - 6,5%, "Батьківщина" - 6,2%; та "Партія Шарія" - 5,3%. Серед респондентів, які обов’язково голосуватимуть і визначилися з вибором, мають намір проголосувати.

Якби на момент опитування відбувалися вибори Одеського міського голови, то найкращі шанси потрапити до другого туру виборів мали б Геннадій Труханов - 45,4%; та Микола Скорик - 18,9%. Інші кандидати мають менш як 10% прихильників.

Якби на момент опитування відбувалися місцеві вибори, то найкращі шанси потрапити до Одеської міської ради мали б партії "Довіряй справам" - 32,1%; "Опозиційна платформа - За Життя" - 26,2%;"Слуга народу" - 10,3%; "Партія Шарія" - 7,6% та "Європейська Солідарність" - 7,1%. Інші партії мають менш як 5% прихильників.

"Українська соціологічна група" провела опитування населення Одеської області з 3 по 9 вересня 2020 року. Всього було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3%.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.