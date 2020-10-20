Соціологи розповіли про тенденції на виборах в Івано-Франківській області

Високі шанси на місцевих виборах на Івано-Франківській області мають як парламентські, так і місцеві партії.

Про це повідомив керівник Українського Інституту вивчення громадської думки Олександр Бухалов на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Перше місце посідає "Свобода" - 20,7%. На другому - "Європейська солідарність" - 17,2%. На третьому - "Батьківщина" - 12,7%. Четверте місце - "Платформа громад" - 12,1%. П’яте - "За майбутнє" - 8,2%. Шосте - "Українська Галицька Партія" - 8,1%. "Слуга народу" - 8%". Всі інші партії мають набагато менші данні", - говорить Бухалов.

На думку соціологів, більш впливовими стають громади та місцеві органи влади. Вони мають і більше можливостей, і більше прав. Тому серед перерахованих партій - дві місцеві партії "Платформа громад" і "Українська Галицька Партія".

"Зростає роль місцевих партій. І це ми можемо спостерігати не тільки на Івано-Франківщині, але у різних областях України. І це нормально. Люди все більше перестають довіряти всеукраїнським партіям. А все більше довіряють партіям місцевим", - додає соціолог.

Не менш цікавий рейтинг партій на виборах до Івано-Франківської міської ради: "Свобода" - 25,3%, "Європейська Солідарність" - 17,2%, "Слуга народу" - 10,6%, "За майбутнє" - 8,7%, "Українська Галицька Партія" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,4%, "Платформа громад" - 4,6%, "Удар" - 3,3%, "Голос" - 3,3%. Решта партій не набирають і 2%.

На питання "Що для вас має більше значення при виборі кандидата на посаду мера/голови ОТГ/депутата міськради?", 44,8% відповіли, що проголосують за конкретного кандидата, попри те, яку партію він представляє.

"Людям вже не важливо обирати представника якоїсь всеукраїнської партії. Виборець йде голосувати за конкретну людину, яку він знає. Яка мешкає поруч", - повідомив Бухалов.

Важко відповісти на це питання сказали майже 44%, 11,3% - довіряю конкретній партії та проголосую за неї та за її кандидата.

Опитування проводилося Українським інститутом вивчення громадської думки на замовлення Агенції політичного консалтингу "Перспектива" методом face-to-face за випадковою вибіркою, яка включає 2 000 мешканців Івано-Франківської області віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та поділом на територіально-виборчі округи. Статистична похибка не перевищує 1,9%.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.