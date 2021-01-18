Стало відомо, хто перемагає на перевиборах мерів Борисполя та Новгород-Сіверського

Дві політичні сили назвали переможців на виборах мера Борисполя та Новгород-Сіверського. Дані з'явилися за результатами паралельних підрахунків голосів.
Про це повідомили у Facebook партій "Рідний дім" та "Європейська солідарність".
Так, міським головою Борисполя за результатами виборів стає Володимир Борисенко.
"Вітаємо з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!", - написали в Facebook "ЄС".
Водночас, чернігівська політсила "Рідний дім" оголосила переможцем у Новгород-Сіверському свого кандидата Людмилу Ткаченко.
"Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім", - йдеться в заяві.
Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточну явку на повторних виборах міського голови у трьох містах.
Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.