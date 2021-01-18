RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, хто перемагає на перевиборах мерів Борисполя та Новгород-Сіверського

Автор: Инна Собора

Дві політичні сили назвали переможців на виборах мера Борисполя та Новгород-Сіверського. Дані з'явилися за результатами паралельних підрахунків голосів.

Про це повідомили у Facebook партій "Рідний дім" та "Європейська солідарність".

Так, міським головою Борисполя за результатами виборів стає Володимир Борисенко.

"Вітаємо з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!", - написали в Facebook "ЄС".

Водночас, чернігівська політсила "Рідний дім" оголосила переможцем у Новгород-Сіверському свого кандидата Людмилу Ткаченко.

"Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім", - йдеться в заяві.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточну явку на повторних виборах міського голови у трьох містах.

Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыБорисполь