RU

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо про можливі фальсифікації на виборах в Дніпропетровській області

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області в ключові виборчі комісії призначають людей, які можуть бути наближені до олігарха Ігорю Коломойському, голови облради Святослава Олійника та місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні місцевого видання "Дніпро. Головне".

Зокрема, журналісти встановили, що Сергій Жарко, який став головою Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії від партії Зеленського "Слуга Народу", є бізнес-партнером відомого в Дніпрі юриста Олексія Корнілова.

Той у списках не значиться, але відомий як "фахівець по роботі з комісіями" і фальсифікаціями. Крім того, його пов'язують з Петровським.

Популярні новини

Також на початку вересня партія "Голос" замінила двох своїх представників у ТВК на Євгенія і Олену Текутєвих. Сімейство адвокатів співволодіє консалтинговою компанією "Кортес", яка прописана за тією ж адресою, що і офіс юриста Олексія Корнілова.

Також варто відзначити, що Текутєвих і раніше працювали у виборчих комісіях та їх помічали у фальсифікаціях, зокрема проти Краснова і Філатова. Примітно, що у виборчій комісії Центрального району у Дніпрі також буде син Текутєвих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодного з передвиборних обіцянок.

Згідно з результатами липневого соціологічного дослідження "СОЦІС" свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Днепропетровская областьвыборыСвятослав ОлейникІгор Коломойский