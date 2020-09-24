Старі партії починають поступатися новим за динамікою прихильніості виборців, - "Рейтинг"

За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій. Водночас протягом останнього тижня перші чотири партії з п’ятірки наразі представлені в парламенті й сукупно втратили майже 1,5%.

Про це свідчать дані моніторингу соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані 24 вересня.

Таким чином, у той час, як рейтинги старих політичних сил, присутніх у парламенті, знижуються, нові партії демонструють зростання підтримки.

Як ідеться в дослідженні, якщо на минулому тижні "Слуга народу" мала підтримку виборців на рівні 16%, то на цьому тижні - уже 15,6%. "Опозиційна платформа - За життя" втратила 0,4% прихильників (із 11,9% до 11,5%). "Європейська солідарність"мала 11,3%, а зараз - 11%. "Батьківщина" за тиждень втратила 0,2% прихильників - із 8,2% до 8%.

Своєю чергою, рейтинг партії "За майбутнє" за тиждень зріс із 5,8% до 5,9%. Окрім цього, як свідчать дані "Рейтингу", політсила є єдиною партією, яка демонструє позитивну динаміку.

Фото: лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час з'їзду (facebook.com)

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.