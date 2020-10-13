Стефанчук: опитування на виборах - це пробник референдуму

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму. Він не виключив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму", - зазначив замглави парламенту.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

"Це не є законодавчо визначена процедура (опитування, - ред.), це добра ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - заявив він.

Віце-спікер ВР додав, що пізніше глава держави назве питання, які будуть фігурувати в опитуванні.

"Ці питання вже визначені. Цьому передувала кропітка соціологічна робота... Я знаю усі (питання, - ред.)... Ці питання повідомить тільки президент, невелика кількість людей їх знає, але повідомить тільки президент", - розповів Стефанчук.

Інформоване джерело повідомило РБК-Україна, що однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня може стати легалізація медичного канабісу. Це нібито має заманити молодь на голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнське опитування, можуть оголосити вже сьогодні.

Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.