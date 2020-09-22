Степанов не збирається у відставку в разі обрання до Одеської облради

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не має наміру йти у відставку, якщо буде обраний на місцевих виборах до Одеської обласної ради. Він також підкреслив, що не готує собі "запасний аеродром".

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, в разі обрання до Одеської облради, він не залишить посаду міністра заради роботи депутата. У той же час він не виключає можливого суміщення посад.

"... депутат обласної ради - це не та посада, яку не можна суміщати з іншою... Ну, подивимося, як буде. У мене немає думок переходити на іншу роботу", - заявив Степанов і додав, що не готує собі "запасний аеродром".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Степанов очолив список партії "Слуга народу" на місцевих виборах до Одеської облради. За його словами, він погодився підсилити команду президента в Одеській області.

На початку вересня Степанов відреагував на масове святкування Дня міста Одеси і спрогнозував, що воно призведе до спалаху коронавірусу та збільшення числа пацієнтів.