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Столична "Батьківщина" презентувала свою програму

Автор: РБК-Україна

Київська організація партії "Батьківщина" презентувала свою передвиборну програму - "Київ заслуговує на краще!". Документ містить 10 пунктів.

Про це повідомляє сайт політсили.

Так, у партії Юлії Тимошенко планують провести масштабний аудит столиці з тим, щоб надалі раціонально використовувати ресурси та бюджет Києва на користь киян. Аудит стосуватиметься і технічного стану будинків. Місто має розпочати програму капітальних ремонтів застарілого житла коштом бюджету.

Крім того, команда "Батьківщини" планує встановити справедливі тарифи на комунальні послуги та забезпечити безперебійне постачання тепла і гарячої води.

Передбачається запровадження муніципальної програми медичного страхування киян.

Щоб позбутися заторів, у "Батьківщині" планують удвічі збільшити кількість сучасного громадського транспорту (переважно трамваїв), прибравши маршрутки.

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"Ми знаємо, як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Це буде місто, у якому хочеться жити та працювати. Ми це зробимо", - зазначено у програмі київської "Батьківщини".

Презентуючи програму, кандидат в мери від "Батьківщини" Олексій Кучеренко наголосив, що Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі, яка пов’язана із непрофесійною та неефективною владою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

До першої п’ятірки кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської"Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.

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