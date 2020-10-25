У Сумській області напали на кандидата в депутати і його дружину

У Сумській області здійснили збройний напад на кандидата в депутати Кролевецького міськради і його дружину. Обидва постраждалих були госпіталізовані.

Про це повідомили в прес-службі поліції.

Інцидент стався 24 жовтня близько 20:00 в Кролевці. Двоє невідомих увірвалися в будинок кандидата в депутати і завдали йому вогнепальне поранення, його дружині - тілесні ушкодження.

"Двоє невідомих, переодягнені в поліцейську форму, постукали в двері кандидата в депутати Кролевецького міськради, мотивуючи свій візит на кшталт виконанням службових обов'язків. Тільки людина відкрила двері," візитери "увірвалися в житло. Погрожуючи хазяїнові і його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет , вимагали гроші і цінності ", - повідомили в поліції.

Подружжя чинили опір і підняли шум, який почули сусіди. Вони і викликали поліцію.

"Оперативно прибулі на виклик, поліцейські затримали одного з нападників. Його спільник вирвався, сів у автомобіль і зник", - додали правоохоронці.

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває розшук другого нападника, а також встановлюються обставини інциденту. Затриманий зараз перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області у двір кандидата на посаду глави об'єднаної територіальної громади кинули два "коктейлі Молотова".

Також повідомлялося, що вчора в Рівному спалили автомобіль кандидата в облраду.