Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Радикальна партія".

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними КМІС, продовжує знижуватися рейтинг партії "Слуга народу". Якщо у квітні її підтримували 32,6%, виборців, які визначилися та планують голосувати, у травні - 28%, то у вересні - 21,5% респондентів.

У середині вересня серед виборців, які визначилися, рейтинг партій наступний:

21,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

16,3% - за партію "Європейська Солідарність",

8,7% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

6,3% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

4,1% - за "Партію Шарія",

4% - за партію "Сила і честь",

3,3% - за партію "Свобода",

3,1% - за партію "Громадянська позиція",

2,8% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",

2,6% - за партію "УДАР",

1,9% - за партію "За майбутнє",

1,8% - за партію "Самопоміч",

1,8% - за партію "Опозиційний блок",

1,3% - за партію "Голос",

1% - за партію "ПроПозиція",

0,8% - за партію "Національний корпус",

за інші партії - загалом 0,9%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.