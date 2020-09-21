Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Рейтинг президентської партії впав майже до 20%
Якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Радикальна партія".
Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними КМІС, продовжує знижуватися рейтинг партії "Слуга народу". Якщо у квітні її підтримували 32,6%, виборців, які визначилися та планують голосувати, у травні - 28%, то у вересні - 21,5% респондентів.
У середині вересня серед виборців, які визначилися, рейтинг партій наступний:
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.