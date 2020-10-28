Через смерть кандидата в мери Борисполя у місті проведуть повторні вибори

Керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука у місті проведуть повторні вибори.

Про це вона розповіла у коментарі РБК-Україна.

"У разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув. Там, наскільки я розумію, місто понад 75 тисяч. В цьому випадку у Борисполі повинні бути оголошені повторні вибори. Вони не відбулися. п 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу", - сказала Айвазовська.

Федорчук за результатами голосування 25 жовтня набрав найбільшу кількість голосів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу, ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231, тобто, у разі смерті.

Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.

Напередодні про захворювання Анатолія Федорчука COVID-19 повідомляли в партії "Наш край", від якої він балотувався на посаду мера Борисполя.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по летальних випадках від COVID-19 - померли 165 осіб.