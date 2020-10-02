Тимошенко: місцеві вибори покажуть, наскільки українці задоволені роботою влади

Місцеві вибори 25 жовтня будуть великим референдумом про довіру владі. Вони покажуть, чи задоволені люди роботою президента та його команди й тим курсом, яким він веде державу.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Право на владу".

"Сьогодні не можна піддаватися емоціям. Вибір має бути усвідомленим, адже від нього залежатиме життя кожного, і обирати треба людей фахових, в результатах яких ви впевнені", - заявила Тимошенко.

На її думку, місцеві вибори - це можливість привести до керівництва громадами людей, що сповідують правильну стратегію розвитку не лише своїх міст і сіл, а й країни в цілому.

"Одна з місій цих виборів - привести в ради команди людей, які перевірені життям, які точно не підведуть, які точно не здадуть ресурси й інтереси громади, і як зможуть реально дати громаді результат", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, Україні потрібна об’єднана сила громад, яка здатна стати балансом непрофесійній владі.

"Я сподіваюся на серйозне оновлення рад, консолідацію здорових сил у радах і між громадами, до яких змушені будуть прислухатися. В нас вже є приклади, коли ради, розуміючи усю небезпеку ухвалених в центрі законів, тієї ж легалізації грального бізнесу, ухвалюють рішення, що їхні території будуть вільними від гральних закладів. Якщо всі громади об’єднаються і вимагатимуть скасування цього закону, президент буде змушений прислухатися", - заявила Тимошенко.

Вона закликала українців усвідомити можливість місцевих виборів і обов’язково взяти в них участь - дотримуючись усіх належних санітарних норм, щоб убезпечити себе від хвороби.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.