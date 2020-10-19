Тимошенко презентувала план дій для Києва

Столиці потрібна сильна та надійна команда, яка стоятиме на захисті інтересів людей й може змінити Київ.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час спільної презентації зі столичною командою невідкладного плану дій після виборів 25-го жовтня.

"Найголовніше нам треба наповнити бюджет міста Києва та зробити так, щоб більша частина податків, які платять кияни, залишалися в бюджеті міста. Але дуже важливо, щоб ці додаткові фінанси, які ми забезпечимо для столиці, не використовувалися на корупцію, відкати та неефективні дії, пов’язані з чиїмось лобістським бізнесом", - заявила Тимошенко.

Вона також озвучила головні напрямки, на які команда "Батьківщини" першочергово спрямовуватиме кошти столичного бюджету, зокрема:

Докорінна реставрація та ремонт усього житлового фонду міста Києва.

Розвантаження транспортних магістралей та щорічне відкриття мінімум однієї станції метро у столиці.

Збільшення кількості екологічного транспорту: тролейбусів і трамваїв.

Забезпечення безкоштовними квитками пільгових категорій громадян.

Запровадження соціального захисту пенсіонерів й доплата від 500 до 1000 гривень на місяць.

Запровадження обов’язкового медичного страхування у вигляді муніципальної медичної страховки.

Підвищення зарплат для столичних медиків на рівні не нижчому, ніж у сусідній Польщі.

Створення муніципальної столичної поліції.

Крім того, Тимошенко звернула увагу на екологічні ініціативи "Батьківщини", які потрібно реалізувати у столиці:

Повна реконструкція Бортницької станції аерації.

Будівництво в Києві сучасного сміттєпереробного заводу, який працюватиме за новітніми технологіями та не матиме жодних викидів у повітря.

Повна реконструкція системи очищення водопровідної води для міста Києва.

"Наша команда - це професійні люди. Наш кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко - людина, яка докорінно знає все господарство Києва, людина, яка, безпрецедентно для політики, чесна та порядна. Він не дасть жодної копійки Київського бюджету використати не в тому напрямку, який потрібен киянам. Наші кандидати в депутати київської міської ради знають свою роботу, можуть зробити правильні рішення, підготувати правильні документи, а головне - добитися виконання першочергових кроків, необхідних столиці. Я вірю в нашу команду і в те, що їй вдасться зробити життя в столиці комфортним та безпечним для людей", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем.